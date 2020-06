141 Gedeeld

Gezaghebber Rijna kon weer een versoepeling in genomen maatregelen aankondigen. Foto: ABC Online Media

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam gaat de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Covid pandemie verder afschalen. Dit betekent ook dat het luchtruim van het eiland stapsgewijs weer wordt opengesteld voor commercieel vliegverkeer.

De verdere versoepeling van de maatregelen heeft ook een positieve kant voor hen die nog in quarantaine zitten: zij mogen vanaf morgen naar huis. Dit geldt overigens alleen voor hen die niet uit een hoog-risico gebied zitten en dan met name voor hen die uit Nederland komen.

Ook zal er per 12 juni een zogenaamde ‘travel bubble’ tot stand worden gebracht tussen in elk geval Bonaire en Curaçao. De bedoeling is dat Aruba zich daarbij aansluit. Een definitief bericht daarover zei Gezaghebber Rijna in de loop van woensdag te verwachten. Reizigers binnen de ‘bubble’ hoeven geen test te overleggen en hoeven ook niet in quarantaine.

Covid-test

De deuren worden ook opengezet als het gaat om toeristen uit de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Per week wil het Openbaar Lichaam maximaal 1000 toeristen ontvangen. Een voorwaarden om te mogen reizen en het eiland binnen te komen is wel een Covid-test binnen 72 uur voor vertrek. De uitslag van die test, moet negatief zijn om überhaupt op reis te mogen.

