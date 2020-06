60 Gedeeld

Kralendijk – De maatregelen om naar Bonaire te komen worden verder versoepeld. Het luchtruim dat sinds medio maart gesloten was gaat weer in beperkte vorm open vanaf 1 juli 2020. Mensen kunnen onder voorwaarden weer naar Bonaire reizen. Er start donderdag 11 juni 2020 een proef met een vlucht vanuit Nederland.

De proefperiode loopt van donderdag 11 juni tot en met 30 juni 2020.

Op deze vluchten komen meer dan 100 personen. Dit zijn studenten en emigranten uit Nederland.

Bij aankomst worden de passagiers getest op de luchthaven op Bonaire. Op de vervolgvluchten worden de passagiers in Nederland getest.

Mensen gaan thuis in quarantaine.

Mensen worden gemonitord tijdens hun verblijf.

Ze mogen alleen de deur uit om boodschappen te doen. Dit mag alleen als er echt niemand anders is om dat voor hen te doen.

Ze moeten zich aan social distancing van 1,5 meter houden.

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf en anderen te beschermen.

Hun eindbestemming moet Bonaire zijn. Passagiers die op doorreis zijn, worden niet toegelaten

Het wordt vanaf vrijdag 12 juni 2020 mogelijk om vanuit Curaçao naar Bonaire te reizen en andersom. Er wordt een zogenaamde ‘bubble’ gecreëerd. Een ‘bubble’ is een zone waarbinnen het veilig is om te reizen van het ene naar het andere eiland.

Passagiers uit Curaçao die naar Bonaire komen hoeven niet in quarantaine.

Ze mogen zich vrij op Bonaire bewegen.

Mensen uit Curaçao moeten zich op Bonaire aan de algemeen geldende preventieve maatregelen houden (zoals social distancing).

Als ze klachten hebben die gerelateerd zijn aan COVID-19, moeten ze zich meteen melden bij de afdeling Publieke Gezondheid.

Ze moeten hun adres en telefoonnummer doorgeven.

Aruba

Het is de bedoeling om samen met Aruba een ‘bubble’ te vormen per 12 juni 2020.

Arubaanse passagiers die naar Bonaire komen hoeven niet in quarantaine, Bonairiaanse passagiers die naar Aruba gaan hoeven ook niet in quarantaine. Aruba moet nog hiermee akkoord gaan. Er vindt nog overleg plaats tussen Bonaire en Aruba.

Op het moment dat Aruba Amerikaanse passagiers binnenlaat, wordt het luchtruim met Aruba gesloten.

Reizen van en naar Sint Eustatius en Saba wordt weer mogelijk.

Passagiers uit Saba en Sint Eustatius die naar Bonaire reizen hoeven niet in quarantaine.

Ze mogen zich vrij op het eiland bewegen.

Saba en Sint Eustatius wachten nog af, omdat zij als kleine eilanden minder zorgcapaciteit hebben en kwetsbaar zijn.

De noodverordening die tot 15 juni 2020 gold wordt per direct ingetrokken. Tijdens de vergadering van het Eilandelijke Beleidsteam (EBT) op 10 juni 2020 heeft de Gezaghebber besloten om de noodverordening in te trekken. Dit betekent onder andere:

Dat sporten en het organiseren van toernooien weer is toegestaan. Voor het organiseren van toernooien moet er wel een vergunning worden aangevraagd.

Dat de mensen zich aan de hygiëne instructies moeten blijven houden.

Dat samenscholing van grote groepen moet worden vermeden in kleine ruimtes. Men moet voor voldoende ventilatie zorgen.

Toeristen

Per 1 juli 2020 kunnen toeristen weer naar Bonaire komen. Het luchtruim wordt geopend voor reizigers vanuit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Voor deze landen is gekozen omdat de cijfers uitwijzen dat er maar weinig corona besmettingen zijn. Per week worden maximaal duizend toeristen toegelaten. Reizigers uit de Caribische eilanden worden hierbij niet meegerekend. Voor toeristen uit Europa gelden de volgende voorwaarden:

Toeristen moeten binnen 72 uur voor hun vlucht een COVID19test hebben afgenomen. Het resultaat van de test moet negatief zijn (dat wil zeggen dat ze niet met het Coronavirus zijn besmet). Dit geldt ook voor ingezetenen die in bovengenoemde landen zijn geweest.

Bij aankomst op Bonaire moeten ze het resultaat van de test overleggen.

Ze kunnen zich vrij op het eiland bewegen.

Als ze zich niet goed voelen en symptomen van COVID-19 hebben, moeten ze in hun hotel of vakantiehuis blijven.

Ze moeten dan met de afdeling Publieke Gezondheid bellen. De afdeling Publieke Gezondheid bepaalt of een test nodig is en zorgt dat de persoon getest wordt. De persoon moet op zijn/haar kamer blijven tot de testuitslag bekend is.

Ze moeten een reis- en ongevallenverzekering hebben zodat ze gedekt zijn tegen extra medische kosten op Bonaire.

Het OLB is niet verantwoordelijk voor passagiers die niet naar hun land van herkomst terug kunnen keren.

De afdeling Publieke Gezondheid adviseert samen met het CTB over regels voor de hotels en horeca.

Personeel van hotels, horeca en de zorg hebben voorrang om te worden getest als ze klachten hebben.

Het openbaar lichaam Bonaire ( OLB) wijst de reizigers op hun eigen verantwoordelijkheid. Reizen blijft een risicovolle onderneming, in veel landen zijn er nog bronnen van besmetting.

Passagiers zijn zelf verantwoordelijk als ze op reis gaan. Er komt geen regeling voor repatrianten die in het buitenland zijn gestrand.

Alle inwoners en bezoekers van het eiland moeten zich blijven houden aan de hygiëne maatregelen.

Het openen van het luchtruim brengt risico’s met zich mee.

Bonaire is goed voorbereid.

Als er lokale besmettingen van het virus zijn, kan Bonaire de juiste zorg bieden.

