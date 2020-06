24 Gedeeld

Kralendijk – Na 16 jaar de directeur geweest te zijn van Stichting Project geeft Mick Schmit het stokje over aan Liënne Domacassé. Zij zal per 1 augustus 2020 benoemd worden als directrice van Stichting Project.

De beslissing om langzaam het directeurschap over te geven aan Liënne is eerder al gemaakt. In november is dit met de Raad van Toezicht besproken en mede gedeeld aan personeel van Stichting Project.

Mick zal als Trainer, Coach en Adviseur bij de stichting in dienst blijven, tevens is hij de ontwikkelaar en beheerder van de Forsa benadering en is hij bezig met het opzetten van de opleiding Sociogroep therapeut.

“Ik wil mij meer toeleggen op de opleiding (training en coaching) van personeel dat met de jongeren werkt en de Forsa benadering verder ontwikkelen. Ik wil mijn expertise ook meer gaan inzetten in het geven van advies aan andere instanties in de jeugdhulpverlening op de Cariben en in Nederland als het gaat om eilandskinderen. Daarnaast is het ook tijd voor vernieuwing binnen de stichting. Ik doe dit liever gecontroleerd dan dat het ad-hoc moet gebeuren. Met Liënne hebben we een geweldige directrice, waar iedereen heel erg blij mee is. Zij werkt al heel lang met mij samen en is zeer gemotiveerd. Ik ben blij dat ik het kan overgeven aan iemand van Bonaire, een vrouw en iemand die zeer deskundig en heel betrokken is. Ik zal haar ondersteunen en als het nodig is adviseren,” aldus Mick Schmit. Verder zal Mick zich vol passie direct/indirect blijven inzetten voor het welzijn van jongeren met gedragsproblematiek op Bonaire.

Lees ook: