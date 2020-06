9 Gedeeld



Kralendijk – Op de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn afgelopen week in totaal ruim 1000 laptops gearriveerd. Medewerkers van OCW in Caribisch Nederland verzorgden de distributie van deze ‘devices’, onder de scholen die ze hebben aangevraagd. Ook stelt minister Slob de scholen in Caribisch Nederland in staat om leerlingen buiten de reguliere schooltijden extra activiteiten aan te bieden om opgelopen leerachterstanden in te halen.



Tijdens de recente sluiting van de scholen in Caribisch Nederland, als gevolg van het coronavirus, hebben alle scholen hun best gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Veel scholen werkten met papieren huiswerkpakketten voor de leerlingen, meestal in combinatie met onderwijs via digitale kanalen. Doordat niet alle gezinnen en leraren beschikten over de hiervoor noodzakelijke hulpmiddelen – een laptop of tablet en een internetaansluiting – , konden niet alle leerlingen volledig meedoen.



Daarom besloot minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Media om de aanvraag van de openbare lichamen, voor de financiering van laptops voor digitaal afstandsonderwijs, te honoreren. “Het is belangrijk dat alle leerlingen in Caribisch Nederland in deze tijd goed onderwijs kunnen blijven volgen als zij veel thuiswerken. De juiste hulpmiddelen zijn daarbij cruciaal’’, aldus minister Slob.



Terwijl de internetproviders op de drie eilanden waar nodig tegen korting of gratis Wi-Fi aansluitingen aanboden, werd per eiland geïnventariseerd hoeveel laptops nodig zijn om te zorgen dat iedere leraar en leerling aan het digitale afstandsonderwijs kan deelnemen. De apparaten zijn vervolgens in samenwerking met SIVON (coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs) besteld en naar de eilanden verscheept.

De scholen bekijken momenteel hoe het digitale afstandsonderwijs beter in hun onderwijs te integreren. Naast de benodigde hulpmiddelen gaat het hierbij onder meer om de selectie en aanschaf van programma’s en software en het bevorderen van noodzakelijke digitale vaardigheden bij leerkrachten,, leerlingen en hun ouders.

Daarnaast kunnen scholen in Caribisch Nederland gebruik maken van de OCW subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Zij kunnen deze extra financiering gebruiken om in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan het eind van de zomervakantie 2021 extra ondersteuning te bieden aan leerlingen en studenten die leer- en ontwikkelingsachterstanden hebben opgelopen, veroorzaakt door de coronacrisis.

