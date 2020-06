30 Gedeeld

Kralendijk – Op 8 juni is het precies drie jaar geleden dat Bonaire tot het eerste ‘Blue’ eiland ter wereld werd verklaard. Vanaf die datum zijn er meerdere initiatieven ontplooid en verschillende projecten ondernomen rond het Blue Destination-programma. Met veel voldoening kan er teruggekeken worden op alle positieve resultaten gedurende het afgelopen jaar.

De visie van Bonaire Blue Destination is om nieuwe kansen te creëren voor een stabiele vooruitgang en een harmonieus welzijn voor onze gemeenschap en de komende generatie.

Door middel van een effectieve samenwerking tussen onze cultuur, natuur en economie behouden wij de unieke identiteit van Bonaire en kunnen wij deze met trots uitdragen.

Stuurgroep

Eén van de successen waar op World Ocean Day bij stilgestaan wordt is de formalisatie van de stuurgroep voor Blue Destination. Deze stuurgroep bestaat uit TCB, OLB, STINAPA, SKAL, BONHATA, KVK, BIA, TELBO, WEB en SELIBON. De TCB fungeert als voorzitter van de stuurgroep, samen met een projectleider die de activiteiten rond Blue Destination aanstuurt, beheert en coördineert.

Elke partner in deze stuurgroep is verantwoordelijk voor het vorm geven aan de doelstellingen van Blue Destination en het creëren van een identiteit die kan worden gevoeld, aangemoedigd en gepropageerd voor het gehele eiland.

De Blue Destination-stuurgroep wil ook aan ‘lead by example’ doen, wat inhoudt dat de groep een pionier en een stimulans wil zijn voor duurzame initiatieven op ons eiland.

Stichting Green Destinations

Nog een ander succes waar op World Ocean Day bij stilgestaan wordt in het kader van de transformatie van Bonaire in een Blue Destination is de ondertekening van een MoU (memorandum of understanding) vorig jaar november 2019 tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en de Stichting Green Destinations. De MoU omvat een certificatie programma waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre Bonaire aan de voorwaarden voldoet om zichzelf een Blue Destination te kunnen noemen.

De audit van dit certificatie programma werd toegewezen aan de Stichting Green Destinations om een pilot met de lokale bedrijven uit te voeren. De certificatie fungeert als criterium om gerichte maatregelen te kunnen nemen om de doelstellingen van duurzaamheid te kunnen realiseren.

In het certificatie programma worden normen gedefinieerd die wereldwijd worden toegepast en deze zijn vertaald naar de lokale situatie en de ambities van Bonaire. Als in de toekomst een organisatie of bedrijf als een ‘Blue’ bedrijf beschouwd wil worden op Bonaire, moet het dit certificatieproces doorlopen.

Cultuur

Hiernaast heeft Blue Destination in het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan onze cultuur. Dit werd gedaan door middel van de twee campagnes ‘Show Me Your Blue’ tijdens het carnaval en ‘Wapa Challenge’ op de Dia di Rincon.

Het doel van de campagne ‘Show Me Your Blue’ tijdens carnaval was om de carnavalvierders met waardevolle tips er bewust van te maken dat ons eiland schoongehouden moet worden en tevens hoe het gebruik van plastic te minimaliseren en de impact van afval tijdens ons carnaval.

De acceptatie van deze campagne was groot en tijdens de optochten konden vele carnavalvierders gezien worden met hun herbruikbare beker en andere duurzame gadgets. Helaas heeft Bonaire vanwege de COVID-19 pandemie dit jaar Dia di Rincon niet zoals gewoonlijk kunnen vieren. Om deze viering toch dichter bij onze mensen te brengen, heeft de stuurgroep Blue Destination op Facebook een campagne in de stijl van een ‘challenge’ (uitdaging) bedacht, waarbij je opnames van jezelf kon maken terwijl je thuis de ‘simadan-dans’ (wapa) deed en deze daarna uploaden op Facebook.

Bij het uploaden op Facebook moesten familie en vrienden getagd worden om hetzelfde te doen en zo kon de actie ‘viral’ worden en een digitale eenheid scheppen. Er kon deelname gezien worden van gedeputeerde Nina den Heyer, juffrouw Chemmy, Miss Tourism Bonaire 2019, de winnares van de Kanto Krioyo 2019 en nog vele anderen.

Ook werd er een ‘frame’ gecreëerd voor een ‘profile picture’ op Facebook, waarmee iedereen vanaf 28 april 2020 hun ‘profile picture’ kon wijzigen in één met de kleuren van de vlag van Rincon en waarmee ze hun vrienden een gelukkige Dia di Rincon konden toewensen.

Clean up Playa Grandi

Om het derde jaar van Bonaire als ‘Blue Destination’ te vieren heeft de taskforce-groep de krachten gebundeld met One Hour Clean Up Power en ook de Junior Rangers van STINAPA om de kust van Playa Grandi schoon te maken. De taskforce-groep van Blue Destination organiseert verschillende activiteiten met als doel om de Bonairiaanse bevolking te motiveren om actief deel te nemen aan de initiatieven om Bonaire als een Blue Destination te behouden.

Op de derde verjaardag van Bonaire als een ‘Blue’ eiland, vieren de Verenigde Naties (VN) Wereld Oceanen Dag, in dit kader zal er op zaterdag 13 juni van 09.30 tot 10.30 u. een ‘One Hour Clean UP’ zijn bij Playa Grandi.

Er is deelname van verschillende stakeholders en iedereen die wil kan ook meedoen. Wij raden aan om zonnebrandcrème te gebruiken, herbruikbare waterflessen, een zonnebril en een hoofddeksel mee te nemen, goede gesloten schoenen of gympies aan te trekken en je vrienden en familie aan te moedigen om met je mee te komen. Er zullen handschoenen beschikbaar zijn of je kan je eigen handschoenen meebrengen als je die hebt.

De Blue Destination-stuurgroep is blij met de reeds behaalde resultaten en is optimistisch met betrekking tot de toekomst van Bonaire als een eiland met een inclusieve gemeenschap en in balans met haar economie, cultuur en natuur voor wat betreft de collectieve vooruitgang en eenheid om vruchtbare doelen te bereiken voor ons eiland.

