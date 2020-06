173 Gedeeld

Schiphol – Na de KLM kunnen er ook bij TUI weer vluchten en pakketreizen worden geboekt naar de ABC-eilanden.

Via de website van Nederlands grootste reisorganisatie is 16 juli de eerste vertrekdatum waarop een vlucht/vakantie naar Bonaire kan worden geboekt. De eerste vertrekdatum die voor Curaçao en Aruba kan worden gereserveerd is 27 juni.

Gestart wordt met 1 vlucht per week. Vanaf augustus wordt dat – aldus het reserveringssysteem op de website – opgevoerd naar 4 vluchten per week.

Eerder deze week maakte premier Rutte bekend dat het Nederlanders vanaf 15 juni toegestaan is weer naar de Caribische delen van het Koninkrijk te reizen, maar het zijn de lokale autoriteiten die het moment bepalen waarop de grenzen daadwerkelijk opengaan en onder welke voorwaarde.

