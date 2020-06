32 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Pina colada tiramisu

Het over de hele wereld bekende nagerecht tiramisu vindt zijn oorsprong in Italië. Met ingrediënten als mascarpone, lange vingers (biscuit), koffie, ei en cacaopoeder een echte klassieker in de keuken.

Corjan maakt deze keer een variant op dit traditionele nagerecht en geeft het een Caribisch tintje. Met ingrediënten als ananas, pina colada en kokos ontstaat er een unieke, smakelijke variant.

Klassieke tiramisu bestaat uit verschillende lagen. Ook Corjan bouwt zijn nagerecht op uit meerdere lagen. De bodem bestaat uit een mengsel van onder andere kokosbiscuit, verse ananas en pina colada. Daar bovenop volgt een laag met onder andere slagroom, opgeklopte eieren en mascarpone, zoals je ook in het traditionele gerecht ziet. De kokossanten zorgen weer voor een tropisch tintje in deze vulling.

Een topping van bounty en kokosmakronen maakt het gerecht helemaal in Caribische stijl af. Genieten maar!

Ingrediënten

2 kokosmakronen

4 kokosbiscuitjes

Pina colada rum

250 gram mascarpone (op kamertemperatuur)

100 gram verse ananas

4 gram ananassap

50 gram kokosrasp

100 gram suiker

50 gram slagroom

25 gram kokoscreme santen

2 eiwitten

2 eidooiers

Voor de garnering:

2 stuks Bounty

1 schijf verse ananas met schil

4 stukjes kokosmakroon

4 takjes munt

Eventueel wat kokosschaafsel

Benodigdheden:

4 glazen bakjes

garde

4 kommen

spatel

Bodem van de pina colada tiramisu

Recept

Brokkel de biscuitjes in stukjes en verdeel deze over de glazen bakjes. Snijd de verse ananas in kleine blokjes en verdeel deze ook over de glazen bakjes. Besprenkel ze met de ananassap en wat pina colada. Strooi er vervolgens wat kokosrasp bovenop.

Daarna klop je de slagroom op met wat suiker tot het bijna stijf is. Zet het vervolgens in de koelkast. Klop de, op kamertemperatuur zijnde, mascarpone ook op met wat suiker en roer daar de kokossanten doorheen.

Klop vervolgens de eidooiers ook op met wat suiker. Tenslotte klop je de eiwitten op met het restje suiker tot deze stijf zijn.

Spatel nu alle opgeklopte ingrediënten luchtig door elkaar en breng op smaak met wat pina colada en de geraspte kokos.

Spatel de opgeklopte ingrediënten door elkaar

Verdeel dit tiramisumengsel over de glazen bakjes en zet het in de koelkast. Garneer voor het opdienen het gerecht af met een halve bounty, een stukje verse ananas en kokosmakroon.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

