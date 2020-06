62 Gedeeld

Kralendijk – Komende woensdag wordt bekend onder welke voorwaarden mensen weer naar Bonaire kunnen komen. Een plan hiervoor is in de maak. In het plan staat bescherming van de volksgezondheid voorop.

De gezaghebbers van de BES-eilanden en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid hebben dit in een vergadering op vrijdag 5 juni afgesproken. Zij hebben vergaderd nadat bekend werd dat reizen vanaf 15 juni weer mogelijk is binnen het Koninkrijk. In de vergadering is afgesproken dat Bonaire een eigen plan van aanpak opstelt dat gebaseerd is op de voorzorgsmaatregelen van ons eiland. Bonaire bepaalt ook zelf wanneer het plan in werking treedt.

In het plan wordt aangegeven onder welke voorwaarden mensen naar Bonaire kunnen komen. De adviseurs van Gezaghebber Edison Rijna hebben aangegeven dat het plan volgende week af kan zijn. Uitgangspunt van het plan is dat de volksgezondheid op Bonaire geen gevaar mag lopen.

Tot nu toe waren er twee gevallen van besmetting met het coronavirus op het eiland. Deze gevallen hebben niet tot meerdere besmettingen geleid. In het plan wordt rekening gehouden hoe goed voorbereid Bonaire is op mogelijke gevallen van besmetting met het coronavirus in toekomst. Zodra het plan is goedgekeurd wordt de samenleving geïnformeerd.

De overheid van Bonaire benadrukt dat onder de huidige omstandigheden reizen bepaalde risico’s met zich meebrengt. De Bonairiaanse overheid is niet verantwoordelijk voor mensen die niet naar hun land terug kunnen keren als bijvoorbeeld het luchtruim weer sluit.

