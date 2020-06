15 Gedeeld

Tijdens de Wereldmilieudag met het thema ‘vier biodiversiteit’, vraagt de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) de eilandbewoners om hun hulp bij het rapporteren van de buitengewone biodiversiteit om hen heen.

Burgers kunnen de natuurbeschermingsorganisaties en beleidsmakers helpen door soorten op land en zee te rapporteren.

De Nederlandse Caribische eilanden hebben de meest diverse en bijzondere ecosystemen van het Nederlandse koninkrijk. Er zijn adembenemende koraalriffen en uitbundige nevelwouden. In deze spectaculaire natuurwereld leven soorten die nergens anders op de wereld voorkomen.

Nederlands-Caribische eilanden: hotspot voor biodiversiteit

De biodiversiteit van de Nederlands-Caribische eilanden is zeer rijk met meer dan 8.000 geregistreerde soorten. In het Caribisch gebied komen meer dan 60 wereldwijd bedreigde of kwetsbare soorten voor, waaronder zeeschildpadden, papegaaien, haaien en walvissen.

Wetenschappers reizen regelmatig naar de eilanden en hebben onlangs zeven nieuwe mariene soorten op Bonaire ontdekt. Op Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en de Saba Bank zijn er minimaal 35 dier- en plantensoorten die nergens anders ter wereld voorkomen, de zogenaamde endemische soorten.

Bovendien komen 188 soorten alleen voor op deze en de naburige eilanden. Er zijn slechts twee endemische soorten geregistreerd in Europees Nederland, wat betekent dat de biodiversiteit van de eilanden erg rijk is.

Het belang van de natuur

Ecosystemen die rijk zijn aan biodiversiteit zijn een magneet voor toeristen en tegelijkertijd een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de lokale gemeenschappen.

De natuur op de Caribisch Nederlandse eilanden is uniek en belangrijk, maar ook kwetsbaar en staat onder druk van lokale, regionale en mondiale bedreigingen zoals vervuiling en klimaatverandering.

Kennis over deze ecosystemen is essentieel om de natuurlijke hulpbronnen van de eilanden verstandig en duurzaam te beheren, zodat toekomstige generaties er ook nog van kunnen genieten. Niet alleen onderzoekers, maar ook burgers en toeristen kunnen helpen bij het verzamelen van informatie.

Burgers kunnen helpen bij het rapporteren van dier- en plantensoorten

Dutchcaribbean.Observation.org is een gratis website om alle natuurwaarnemingen te registreren. Iedereen kan soortenwaarnemingen registreren en invoeren en dit platform is beschikbaar in meer dan 40 talen. Het platform wordt nu ook vertaald in Papiaments.

Observation.org biedt ook gratis apps voor iPhone (iObs) en Android (ObsMapp). De ingevoerde waarnemingen van lokale gemeenschappen zijn zeer waardevol voor natuurbeschermingsorganisaties en beleidsmakers om meer over de soorten op onze eilanden te leren en te beschermen.

Upload uw natuurfoto’s

Observation.org werkt samen met Naturalis Biodiversity Center aan geautomatiseerde software voor het identificeren van soorten. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken.

Start vandaag!

Begin vandaag nog met het helpen van het verzamelen van een grote dataset over biodiversiteit voor Caribisch Nederland.

Volg de volgende stappen:

1. registreer uw naam op: https://observation.org/registreer.php

2. bekijk deze video over hoe u waarnemingen kunt invoeren: https://youtu.be/H6aUiBlGyCg en https://youtu.be/xGksc6xHrd4

3. download de app via de App Store / Google Play. Na installatie download de soortenlijsten van het Caribisch gebied

4. Gebruik uw persoonlijke account om online en in de app in te loggen

5. Begin met het invoeren van uw waarnemingen!

Voor vragen, neem dan gerust contact op met research@DCNAnature.org

