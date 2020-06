2.4K Gedeeld

Den Haag – Zojuist heeft minister president Rutte in een persconferentie aangekondigd dat reizen naar het Caribische deel van het koninkrijk vanaf 15 juni weer verantwoord is. “Vanaf 15 juni kunnen Duitsland, België, Italië en Kroatië en ook de zes eilanden van het Caraïbisch deel van het koninkrijk waarschijnlijk op geel. Kort daarna kunnen ook Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland volgen. Let wel: geel is geen groen. We vragen reizigers om de situatie goed in de gaten te houden. Natuurlijk houd je je als gast in een ander land aan de daar geldende regels, terwijl ook de Nederlandse regels een goede leidraad blijven.” Aldus Rutte.

Luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels afspraken gemaakt hoe zij moeten omgaan met veiligheid aan boord. Als je gaat vliegen moet je je houden aan de instructies van de maatschappijen, dat kan verschillen per maatschappij.

Of aankomende passagiers op Bonaire in quarantaine gaan is nog niet duidelijk. Dit bepaalt het eilandsbestuur en verwacht wordt dat deze zeer binnenkort met informatie zal komen.

