Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna vindt het een positief signaal dat het luchtruim van Bonaire vanaf 15 juni weer open kan. Hij benadrukt wel dat er een definitief besluit valt na overleg met het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het OMT presenteert binnenkort hun rapport tijdens een vierlandenoverleg. Het openbaar lichaam Bonaire heeft het team gevraagd advies te geven hoe de spreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. En of quarantaine gewenst is. Aan de hand van de aanbevelingen in het rapport wordt er bepaald wanneer het luchtruim open gaat. Om te reizen in het Koninkrijk moeten de hygiëne-maatregelen ook op de eindbestemming in acht worden genomen. Dan is het veilig voor alle delen binnen het Koninkrijk om gasten te ontvangen.

Vanaf maart is het luchtruim van Bonaire gesloten. Hiertoe werd besloten om te voorkomen dat het coronavirus zich op het eiland zou verspreiden. Nu de situatie genoeg onder controle is, kunnen de voorzorgsmaatregelen verder worden versoepeld. Gezaghebber Rijna benadrukt dat de hygiëne instructies nog steeds geldig zijn. Dat mensen nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, de handen moeten wassen, aan de binnenkant van de ellenboog moeten hoesten en vermijden om de mond, neus en ogen aan te raken.

