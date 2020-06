Afgelopen maand werden wij benaderd door Patric Oostveen (Patani Global Food B.V.), een van onze versleveranciers.Samen met een collega ondernemer in Nederland hadden zij het idee om te kijken wat de mogelijkheden waren om Aardappelen en Groenten naar Bonaire te sturen om personen/gezinnen die door de coronacrisis zijn geraakt te kunnen voorzien van deze producten en op deze wijze te steunen in deze zware tijd. Dit idee heb ik met vol enthousiasme omarmt. Deze week arriveert er op Bonaire een volle 40FT container met:6000 kilo Wortelen 6000 kilo Witte Kool6000 kilo Aardapplen3000 kilo UienDeze container is volledig gedoneerd aan de Voedselbank Bonaire door:Patani Global Food BVFatels Food GroupWij willen deze 2 Nederlandse bedrijven enorm bedanken voor dit royale gebaar!De Voedselbank Bonaire zal in samenwerking met ADRA en het OLB zorgen dat alle producten bij de juiste personen terecht komen.Ook de kookprojecten die al weken belangeloos aan het werk zijn zullen niet worden vergeten.Deze container is geheel kosteloos van Nederland naar Bonaire verscheept door de medewerking van:CavalierSeatradeDon AndresVerder willen wij alle bedrijven en vrijwilligers bedanken die meehelpen om alle tassen te vullen en af te leveren.Eefje van RasselVan den Tweel Caribbean Group