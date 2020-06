9 Gedeeld

Kralendijk – De politie van Bonaire heeft dit weekend een brommer en een auto in beslag genomen nadat die demonstratief voor hun ogen gingen feveren.

De brommer ging ervandoor, maar crashte tijdens de achtervolging. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even later ging een bestuurder van een auto demonstratief feveren tijdens een controle in het centrum.

De man kon na een achtervolging in Nort Saliña aangehouden worden, net als zijn bijrijder. De auto werd in beslag genomen.

