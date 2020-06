14 Gedeeld

Kralendijk – De politie van Bonaire had het afgelopen weekend knap lastig met het publiek op straat. Op de Kaya L.D. Gerharts beledigde een overstekende voetganger een patrouille. Hij werd daarop aangesproken, maar toen kwam er iemand anders bij die ook begon te schelden.

De agenten hadden er al snel genoeg van en wilden de burger arresteren. Die verzette zich en vervolgens begon een groot aantal omstanders zich ermee te bemoeien en bedreigingen te uitten waardoor de agent genoodzaakt was om een waarschuwingsschot te lossen.

De menigte reageerde hier niet op waardoor een andere agent ook genoodzaakt was om waarschuwingsschot te lossen. De man die zo aan het schelden was is uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau.

