Between 2 Buns heeft per 1 juni haar openingstijden aangepast. Op zondag en maandag is het restaurant op haar nieuwe locatie gesloten. Op dinsdag, woensdag en donderdag is het open van 7.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdag van 7.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 8 uur tot 21.00 uur.

Je vindt het compleet vernieuwde restaurant net voor de afslag naar de boulevard in Kralendijk. Een bezoekje waard als je nog niet bent geweest!

