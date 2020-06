12 Gedeeld

Tourism Corporation Bonaire (TCB) is het centrale punt voor toerisme op Bonaire.



Wij zijn een jong en dynamisch team dat dagelijks werkt om “Nos dushi Boneiru” als de ultieme vakantiebestemming te promoten. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te komen versterken als:

Financieel Administratief Medewerker (m/v)

0.5 FTE



In het kort:

Je zorgt voor de grootboekadministratie, debiteurenadministratie en crediteurenadministratie;

Je zorgt voor een juiste, tijdige en volledige vastlegging van financiële gegevens;

Je bereidt administratieve rapportages voor en geeft ondersteuning tijdens de audit;

Je ondersteunt de personeelsadministratie;

Je bent kasbeheerder.

Wat bieden wij?

Een marktconforme salaris en arbeidsvoorwaarden;

Ontwikkeling van je kwaliteiten en vakkennis;

Deelname pensioenregeling;

Een jong en dynamische werkomgeving.

Wat verwachten we van je?

Een afgeronde administratieve, financiële of economische mbo-4 of hbo opleiding;

Minimaal 2 jaar ervaring als (financieel) administratief medewerker;

Bij voorkeur ervaring met boekhoudprogramma Exact;

Ervaring met complexe grootboekstromingen en cashflow management;

Inzicht in de ontwikkelingen binnen de toerisme branche;

Schriftelijk en mondelinge vaardigheden in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments;

Soort dienstverband: Parttime, 20 uur per week

Vereiste opleiding: Middelbaar administratief beroepsonderwijs of hoger



Zie jij het zitten om in een jong en dynamisch bedrijf in de toerismebranche te komen werken? Stuur dan jouw CV en sollicitatiebrief vóór 6 juli 2020 naar marjoleinoleana@tourismbonaire.com



Kijk voor meer informatie over Tourism Corporation Bonaire op: www.tourismbonaire.com

