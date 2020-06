11 Gedeeld

Wianda Steffens, Giovanna Winklaar en Darlene Janga geflankeerd door cursusleiders Jefferson Rosalia en Saignée Evertsz-Rosalia van Eagle Eye Media.

Kralendijk – Op zaterdag 30 mei vond de slotbijeenkomst plaats van de Training Public Speaking onder leiding van Jefferson Rosalia. Drie leerkrachten van Pienter in Taal hebben hun slotpresentatie gegeven ter overstaan van collega’s en familie tijdens de feestelijke slotbijeenkomst in Rincon. Uit handen van de cursusleiders ontvingen zij hun certificaat.

In de rustige weken gedurende de corona-periode hebben de leerkrachten les gehad in Public Speaking. Jefferson Rosalia, coach bij de Talentenschool, had in deze rustige weken tijd om zijn collega’s te trainen.

In een stoomcursus van 11 lessen werd hun de kneepjes van een goede presentatie bijgebracht. Zij werden getraind in houding, gedrag en opbouw van presentatie. Hiermee hebben zij hun vaardigheden verder ontwikkeld die heel nuttig zijn voor hun werkzaamheden voor de klas.

De leerkrachten hebben zo hun rustige periode in april en mei goed kunnen gebruiken en zijn klaar voor de laatste weken van Pienter tot de zomervakantie voor groep 7 en 8 van de basisscholen.

