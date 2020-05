67 Gedeeld

Vanaf 4 juni aanstaande is het weer mogelijk om Bonaire te verlaten en naar Klein Bonaire te gaan met de watertaxi. De watertaxi brengt je naar het mooie witte strand, No Name Beach.

Het is inmiddels vanwege het COVID-19 virus ruim twee maanden geleden dat de laatste watertaxi naar Klein Bonaire is gevaren. Om de bewoners van Bonaire de kans te geven om even het “vasteland” te verlaten, hebben Epic en Caribe de handen in één geslagen om dit mogelijk te maken. Even lekker een dagje relaxen op Klein Bonaire, dat is toch heerlijk! Caribe en Epic bundelen de komende tijd hun krachten en werken samen aan de bereikbaarheid van Klein Bonaire.

De watertaxi’s gaan afwisselend varen: 2 keer per dag , 4 dagen per week (donderdag t/m zondag).

Vertrektijden vanaf juni 2020

Elke donderdag en zaterdag met EPIC Watertaxi naar Klein Bonaire:

Vertrek vanaf Epic Nautico Marina: om 10:00 en 13:00

Vertrek vanaf Eden Beach: om 10:30 en 13:30

Terugvaart Klein Bonaire naar Eden en Epic Nautico: 13:45 en 16:45



Elke vrijdag en zondag met CARIBE Watertaxi naar Klein Bonaire:

Vertrek vanaf Karel’s Beach Bar: om 10:00 en 13:00

Vertrek vanaf Eden Beach: om 10:30 en 13:30

Terugvaart Klein Bonaire naar Eden en Karel’s: 13:45 en 16:45

Prijzen en online boeken

Ticketprijs (standaard tarief): $ 20 per volw. / $ 10 per kind t/m 12 jaar

Ticketprijs (lokaal tarief op vertoon van sedula): $ 10 per volw. / $ 5 per kind t/m 12 jaar



Tickets zijn verkrijgbaar op de watertaxi’s (alleen contact betalen).

Beide ticketshops (Eden Beach & Nautico Marina) zijn momenteel nog gesloten.

Ook kunnen tickets online geboekt worden via de websites van Caribe Watertaxi en Epic Watertaxi.

Alle online tickets voor de maand juni worden geaccepteerd op alle vertreklocaties (Karel’s Beach Bar, Nautico Marina en Eden Beach), ongeacht op welke site het ticket is geboekt.

Een ticket met een lokaal tarief ($ 10 / $ 5) kan niet online geboekt worden.

De watertaxi is ook privé te boeken voor groepen. Dit is op aanvraag en kan 7 dagen in de week geboekt worden, vanaf $150.

Natuurlijk zullen Caribe en Epic ervoor zorgen dat de noodzakelijke COVID-19 maatregelingen aan boord worden genomen.

Contact en meer informatie

www.caribewatersportbonaire.com

www.watertaxikleinbonaire.com

Of neem contact op met:

Caribe Watertaxi: +599 700 8080

Epic Watertaxi: +599 777 1133

