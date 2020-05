34 Gedeeld



Op de foto deelneemster Ishmaellita Martijn. Afgelopen zaterdag 23 mei is er geoefend met alle deelnemers. Experimenten met design, verf en spraypaint

Kralendijk – Het project Street Colors Bonaire heeft met de komst van het Corona-virus een andere start gekregen dan gepland. Met zo’n 15 enthousiaste en getalenteerde jongeren hebben ze de afgelopen week gebrainstormd, geschetst, geschilderd en geëxperimenteerd. In juni beginnen ze namelijk met de eerste echte muurschildering bij het buurthuis in Nort’i Saliña.

Street Colors Bonaire is een streetart project van Fundashon Plataforma Kultural en zal lopen tot de zomer van 2021. Het creëert een samenwerking tussen het kunstcollectief Rewriters Rotterdam, Boneriaanse jongeren en kunstenaars en zal een educatief programma verzorgen voor de leerlingen van het MBO. Het doel van dit project is om jongeren de mogelijkheden te geven om hun talenten te ontwikkelen en te leren van professionele kunstenaars. Om streetart op Bonaire op de (digitale) kaart te zetten en een plek in de Boneriaanse samenleving te geven.

Sinds de start van het project in februari hebben zo’n 15 jongeren zich opgegeven bij Hòfi Kultural. Allemaal enthousiast, leergierig en getalenteerd. Samen met 5 coaches, kunstenaars van het eiland, gaan zij de eerste muren op Bonaire beschilderen. De buitenlandse kunstenaars die we hadden uitgenodigd laten nu even op zich wachten. We hopen dat onze eerste gast in oktober naar Bonaire kan komen.

Onze planning ziet er als volgt uit: In Juni kan iedereen hun volgen terwijl ze aan het werk zijn bij het buurtcentrum in Nort’i Saliña. In augustus en september gaat de talentgroep van het project op bezoek bij verschillende kunstenaars en ateliers op Bonaire. In september start ook het educatieve programma op het MBO en in oktober verwachten zij de eerste internationale kunstenaar en dan gaan ze nog veel meer muren beschilderen. Iets waar ze al mee gestart zijn is de ‘muralhunting’. Om alle muurschilderingen van Bonaire digitaal vast te leggen zijn ze naar ze op zoek. Doe mee, maak jacht op de murals en deel deze via Instagram onder #huntingmuralsbonaire.

Street Colors Bonaire wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Fonds 21, Fonds voor Cultuurparticipatie en Openbaar Lichaam Bonaire.

Ga naar www.hòfikultural.com voor meer informatie en volg Street Colors Bonaire op Instagram via @streetcolorsbonaire

