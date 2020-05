6 Gedeeld

Kathleen Roelens kreeg afgelopen woensag een rondleiding op het schip en stuurde onderstaand verhaal:

Aanmelden en onze naam en ID wordt genoteerd bij de grote poort waar Ms Karel Doorman mooi aan de pier aangemeerd ligt. We krijgen een bezoekerspasje en worden reeds verwacht bij de officier van wacht die ons gaat begeleiden.

Spannend!

Eerst maken we nog snel een foto van ons beiden voor het indrukwekkende marineschip. De trap is steil en hoog, de toegangspoort breed en met een hoge opstap, we zijn aan boord. Met een lift tot helemaal boven starten we op “de brug”, daar waar het allemaal te doen is.

We staan nu ongeveer veertig meter boven de grond of beter de zee. Wat een prachtig zicht op Bonaire en Klein Bonaire! Het is best lekker koel binnen in de ( voor ons) doolhofgangen en we genieten nu al van de rondleiding.

Trappen op en weer af, we zien de technische ruimten, slaapvertrekken, bar en ontspanningszaal en nemen even een kijkje in de wasserij.

Twee helikopters staan broederlijk mooi naast elkaar gerangschikt in een overdekte staanplaats, we lopen rond de toestellen en gluren er even in … buiten op het “helideck“ zien we duidelijk de twee staanplaatsen aangekruist voor de helikopters.

Op voorstel van de officier poseren we voor een foto op dit immense dek met achter ons de Caribische zee. Foto’s mogen enkel gemaakt worden in de buitenlucht of van binnen uit met het zicht op Bonaire.

Er is een heuse ziekenboeg, zeg maar klein ziekenhuis, operatie zaal en EHBO kwartier aanwezig, erg indrukwekkend allemaal.

Via weer een gang, een trap op en door vele “sluisdeuren” belanden we rond het middaguur in de keuken. Er wordt daar gezellig getafeld met de volledige crew wel in afgesproken shiften. Het weekmenu leert ons dat er best lekker en gevarieerd gekookt wordt.

De bemanning mag deze dagen van boord en ze gaan graag Bonaire ontdekken, voor velen blijkt het een eerste kennismaking met ons eiland.

In sneltempo geven we ze nog wat toeristische tips mee en dan mogen we terug van boord. De trap lijkt nog steiler nu maar we komen veilig aan wal en met de beide voeten terug op de grond!

Even binnengluren, even achter de schermen kijken in dit prachtig onderhouden marineschip, dankjewel het was voor ons een unieke beleving.

Lees ook: