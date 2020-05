3 Gedeeld

KRALENDIJK, 25 mei 2020 – Qredits biedt ondernemers financiering om deze zware crisis te overbruggen. Voor ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf is het vanaf vandaag mogelijk om een zogeheten corona-overbruggingskrediet aan te vragen bij Qredits. Het betreft een financiering in de vorm van een microkrediet van maximaal $ 25.000,- met een rentepercentage van 2% in het eerste jaar.



Qredits biedt op deze manier een oplossing voor kleine ondernemers in hun zoektocht naar liquiditeit om de crisis goed te kunnen doorstaan. “Ondanks de versoepeling van de maatregelen om het coronavirus in te dammen, worden nog altijd vooral veel ondernemers geraakt door de crisis. Deze goedkope kredietfaciliteit is ter overbrugging van de lasten tijdens de crisis. Op deze wijze kunnen we duizenden ondernemers in het MKB steunen om deze coronacrisis te overleven.” aldus Elwin Groenevelt, CEO van Qredits.



Corona-overbruggingskrediet

Het corona-overbruggingskrediet is bedoeld voor bestaande ondernemers. De looptijd van het krediet is maximaal 48 maanden, waarvan de ondernemer de eerste 6 maanden geen aflossing hoeft te betalen. Deze aflossingsvrije periode kan, waar nodig, verlengd worden naar 12 maanden. De ondernemer betaalt het eerste jaar van de looptijd 2% rente over het kredietbedrag, daarna 6,75%. Belangrijk is dat de ondernemer de lening ten allen tijde boetevrij kan aflossen. Omdat het een overbruggingskrediet betreft i.v.m. de coronacrisis is het product niet geschikt voor starters. Daarnaast is Qredits de overheid van Bonaire dankbaar. Dankzij hun hun bijdrage is het mogelijk voor ondernemers die nog geen klant waren bij Qredits om ook gebruik te maken van het corona-overbruggingskrediet bij Qredits Bonaire. Ondernemers met een innovatief en levensvatbaar idee kunnen ook in deze crisisperiode bij Qredits terecht voor een Microkrediet.



Eerdere regeling succesvol

Medio maart kondigde minister Wiebes tijdens de persconferentie in Nederland al aan dat Qredits met steun van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat een extra hulpmaatregel invoerde voor haar kredietklanten. Iedere ondernemer met een krediet bij Qredits kon een uitstel van aflossing aanvragen gedurende een periode van zes maanden. Tijdens deze periode betaalt de klant slechts 2% rente. Zo hoeft de klant tijdelijk niet af te lossen en betaalt de klant substantieel minder rente. Hiermee wordt de ondernemer fors ondersteund om het hoofd boven water te houden. Inmiddels hebben meer dan 55% van de klanten van Qredits op Bonaire dankbaar gebruik gemaakt van deze regeling.

Meer dan krediet alleen

Qredits biedt ook CrisisCoaching in deze tijden. Ondernemers kunnen hier terecht om te sparren over oplossingen voor de problematiek die momenteel heerst in hun onderneming. Voor ondernemers die zoeken naar kennis en inspiratie in deze periode ontwikkelde Qredits in samenwerking met Google.org een website vol tips en artikelen met informatie rondom de coronacrisis. Op de site staan praktische blogs over o.a. denken in kansen, omgaan met omzetverlies en positief blijven in crisistijd. Ook downloadbare sjablonen om snel inzicht in je financiële situatie te krijgen en tips om zichtbaar te blijven in deze periode worden aangeboden. Op de Facebook pagina van Qredits Bonaire wordt een deel van deze artikelen ook in het Papiaments gedeeld.



Want meer dan krediet alleen, ook in deze spannende tijd, dat past bij Qredits. Milagros Blanken, Branch Manager Bonaire: “Als klein eiland zijn onze economische uitdagingen groot. Daarnaast zijn ook het einde van de crisisperiode en de naweeën ervan (nog) niet voorspelbaar. We zijn hierdoor constant bezig met het uitwerken van manieren om de lokale ondernemer te steunen om deze crisis te overleven. Nu, nog meer dan tevoren, is onze rol als sociale kredietvestrekker van groot belang”.

Lees ook: