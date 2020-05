38 Gedeeld

Kralendijk – Ook de komende grote vakantie gaan de kinderen van Bonaire op stap met Buki di pret. Sport, ijs, workshops en spelletjes, er is weer veel te doen in de zomer voor leerlingen van alle basisscholen.

“Het is het derde jaar, maar dit keer is het natuurlijk extra spannend hoe het allemaal gaat lopen,” zegt initiatiefnemer Ezra Buys, “maar hopelijk blijft Corona weg van Bonaire en kan alles gewoon doorgaan.” Met de aanbieders zijn afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen en ook is er contact hierover met RCN.

“Als er in juli en augustus nog niet gevlogen wordt, dan is het helemaal leuk voor de 2250 kinderen,” vertelt mede-initiator Marga Buys, “want als niemand op vakantie kan, is het extra fijn om op ons eigen eiland leuke dingen te doen.” Voor de bedrijven en organisaties die activiteiten en acties aanbieden is het bovendien een welkome aanvulling op de reguliere omzet.

“We krijgen geregeld de opmerking dat er op de e in ‘pret’ in het Papiamentu eigenlijk een accent hoort”, zegt Ezra, “die è hoort normaliter inderdaad, maar de titel ‘Buki di pret’ is een samenvoeging van twee talen, net als het boekje zelf geheel tweetalig is. ‘Buki di’ is Papiamentu en ‘pret’ is Nederlands, dus toch geen accent. Grappig toch?”

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van alle 9 basisscholen en thuisonderwijs krijgen in juni een eigen Buki di pret mee naar huis. “Om mee te kunnen doen met een aanbieding of actie moet een kind altijd zijn of haar Buki di pret laten zien,” zegt Marga, “Soms is reserveren noodzakelijk, soms moeten ouders aanwezig zijn, zijn er speciale kledingvoorschriften of gelden er andere voorwaarden. Dat staat allemaal in het Buki di pret erbij.”

Hou de site www.bukidipret.com en onze Facebookpagina steeds in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en eventuele extra Coronamaatregelen.

