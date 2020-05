46 Gedeeld

Foto Facebook

Kralendijk – De man die op 20 mei vermist raakte in de omgeving van BOPEC en de volgende dag na een grote zoekactie werd gevonden is in het ziekenhuis op Curacao overleden. Dit meldt de politie.

Het gaat om Enoc Poulino Melaan, van 39 jaar. Hij werd met ernstige uitdrogingsverschijnselen gevonden nadat ook een helicopter was ingezet bij de zoekactie. Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.

