Deze bruine alg (Padina spp.) vormt afgeronde, dunne, golvende bladen die bij de randen naar boven buigen. De oppervlakken van de bladen zijn verkalkt en gewit. Hecht zich aan rotsachtige substraten op ondiepe riffen. Fotocredit: Luna van der Loos (Ecosub

Tijdens de 2019 expeditie van Naturalis Biodiversity Center en Stichting ANEMOON is onder meer de grote verscheidenheid aan zeewieren van Bonaire onderzocht en gecatologiseerd. Uit deze en eerdere rapporten zijn bijna 250 soorten geïdentificeerd en de meest voorkomende staan beschreven op de “Common Seaweeds of Bonaire” ID-kaarten, gratis te downloaden van de Dutch Caribbean Biodiversity Database.

Zeewieren-belangrijke organismen

Zeewier (ook wel marcoalgaen genoemd) staat vaak bekend als een agressieve concurrent voor ruimte die koralen kan overwoekeren. Zeewier speelt een belangrijke rol in veel kustomgevingen. Deze macroalgen worden vaak over het hoofd gezien, maar zijn cruciaal voor gezonde riffen en vispopulaties.

Zeewier is belangrijk omdat het een voedselbron is voor een verscheidenheid aan dieren, zoals zeeschildpadden, zeekoeien en kleine kreeftachtigen. Door fotosynthese is zeewier ook een belangrijke leverancier van zuurstof en dient het ook als een natuurlijk waterfilter en verwijdert het zware metalen.

Vanwege hun vermogen om water te filteren, kunnen ze ook dienen als bioindicator voor de gezondheid van een omgeving. Bovendien kunnen zeewieren belangrijke gebieden en kraamkamers vormen voor veel verschillende vissoorten en ongewervelde dieren.

Expeditie

Onlangs is samengewerkt om de verschillende soorten zeewieren voor de kust van Bonaire te documenteren. Tijdens de Naturalis Biodiversity Center en de stichting ANEMOON-expeditie, die afgelopen oktober en november op Bonaire werd georganiseerd, werden zeewiersoorten geïdentificeerd en ID-kaarten gemaakt die als educatief materiaal voor het eiland kunnen dienen.

Dit werk is gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF NL), de Treub Maatschappij en het programma Natuur van Nederland van Naturalis Biodiversity Center. STINAPA Bonaire, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en duikschool Dive Friends Bonaire leverden cruciale logistieke ondersteuning en Luna van der Loos en Godfried van Moorsel (Ecosub) zorgden voor de foto’s.

Zeewier op Bonaire

Bonaire heeft meer dan 250 verschillende soorten zeewier. Deze macroalgen zijn te vinden in een groot aantal gebieden, van ondiepe riffen tot diep in de mangrovebossen. Bijna 60 van de meest voorkomende soorten staan op de ID-kaarten “Common Seaweeds of Bonaire”. Deze kaarten benadrukken het belang van elke soort en helpen gebruikers bij het identificeren.

