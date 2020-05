82 Gedeeld

Fotocredit Mark Campbell

TEMPE, Ariz. – De uit Bonaire afkomstige tennisster Luis Marcano heeft afgelopen week geschiedenis gemaakt op zijn universtiteit in Tempe door het winnen van de prestigieuze Arthur Ashe Leadership & Sportsmanship Award.

De award wordt uitgereikt aan tennisstudenten die uitstekende sportiviteit en leiderschap hebben getoond, ook schoolprestaties, buitenschoolse en tennisprestaties tellen mee.

Marcano zal dit voorjaar afstuderen in computertechnologie met minors in informatica en cybersecurity. Hij presteerde het om 30 overwinningen in het enkelspel te halen en 21 overwinningen in het dubbelspel.

“Ik ben zo trots op Luis en al het harde werk dat hij op en naast het veld heeft gedaan”, vertelt coach Pablo Montana. “Ik ben heel blij dat hij wordt erkend voor zijn leiderschap en sportiviteit, omdat hij echt begrijpt wat het betekent om een ​​teamplayer te zijn.”

