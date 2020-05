20 Gedeeld

Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Er is best een groot aanbod aan supermarkten op het eiland. Alleen aan de Kaya Industria al liggen 6 grote supermarkten. Maar waar kun je nu het beste terecht voor welke producten? Bonaire.nu en Linkels & Partners zochten het voor u uit.

Een enquête over de supermarkten op het eiland werd ingevuld door 628 respondenten. Vragen werden gesteld in het Nederlands en Papiamentu. De week was gedurende 1 week online in te vullen.

Sortering

Van den Tweel Warehouse Bonaire

De respondenten zijn eensgezind in hun oordeel welke supermarkt het beste gesorteerd is: dat is Van den Tweel. Op de tweede plaats staat Warehouse Bonaire. De overige supermarkten worden nauwelijks genoemd als het gaat om de uitgebreidheid van de sortering.

Van den Tweel vind ik in veel opzichten de beste, maar te duur om er al mijn boodschappen te doen -deelnemer aan supermarkt-enquête

Van den Tweel scoort als de supermarkt met de beste sortering. Foto: ABC Online Media

Prijs

Warehouse Bonaire BonDiGro

Warehouse Bonaire is de absolute prijzenkoning. Zo’n 53% van de respondenten wijst Warehouse aan als de supermarkt met de beste prijzen. BonDiGro staat op nummer 2 (35% van de respondenten). De overige supermarkten worden niet vaak genoemd als het gaat om de factor prijs, maar Van Den Tweel, Pietersz Import en Caribe Supermarket worden door respondenten, na de nummer 1 en 2, nog het vaakst genoemd als supermarkten waar de prijzen redelijk zijn.

Brood

Van den Tweel BonDiGro

Van den Tweel is volgens respondenten de supermarkt met het beste brood. BonDiGro staat ook hier op een goede tweede plaats. Warehouse Bonaire staat op plaats 3. Hoewel niet in de enquête vermeld als keuze-optie (het gaat immers om supermarkten), noemen veel respondenten spontaan The Real Dutch Bakery als de plek waar het beste brood van Bonaire te krijgen is.

The Real Dutch Bakery op Noord di Saliña wordt door velen spontaan genoemd en gezien als bakker van het beste brood op het eiland

Ook Panaderia Selecta en Seruva worden door diverse respondenten spontaan genoemd als plaasten waar het beste brood verkrijgbaar is.

Vlees

Van den Tweel Warehouse Bonaire

De vleeswissel bij VDT vind ik (vooralsnog) geen succes… -deelnemer aan supermarkt-enquête

Als het gaat om vlees vinden de meeste deelnemers Van den Tweel het beste, gevolgd door Warehouse Bonaire. Wel wordt door een aantal respondenten genoemd dat de kwaliteiten en sortering van het vlees bij Van den Tweel achteruit is gegaan sinds overschakeling naar een andere leverancier.

Het vlees van Pietersz Import is populair en wordt door relatief veel respondenten gemist in de schappen van Van den Tweel. Foto: ABC Online Media

Pietersz Import komt op de 3e plaats. Interessant is om op te merken dat Pietersz import de oude leverancier van Van den Tweel is als het gaat om vlees.

Hoewel niet in de enquête opgenomen, noemen veel respondenten Carniceria Latina spontaan als de plek waar het beste vlees op het eiland te koop is.

Groenten en fruit

Van den Tweel Bondigro

Veel mensen vinden groenten en fuit het beste bij Van den Tweel, gevolgd door Bondigro. Warehouse Bonaire staat op een goede 3e plaats.

Van den Tweel heeft de beste groenten en fruit, maar het is vaak goedkoper te krijgen bij Warehouse -deelnemer aan supermarkt-enquête

Zuivel

Van den Tweel Warehouse Bonaire

Als het gaat om zuivelproducten is wordt ook hier Van den Tweel als beste beoordeeld, met Warehouse Bonaire en BonDiGro als de nummer 2 en 3.

Overige factoren

In de enquête is aan respondenten ook gevraagd om een oordeel te geven over de supermarkten als het gaat om factoren als schoonheid, gezelligheid en de kwaliteit van klantenservice. Dit levert de volgende resultaten op:

Beste klantenservice

Van den Tweel Warehouse Bonaire

Klantenservice is een aparte factor, omdat de diverse supermarkten hoog scoren op zowel de beste als de slechtste klantenservice. Over Van den Tweel Supermarkt lopen de meningen het minst uiteen. De supermarkt wordt door de meeste mensen genoemd als de supermarket met de beste service. Op nummer twee staat Warehouse Bonaire, met BonDiGro als goede derde.

Klantenservice is bij alle mij bekende supermarkten hetzelfde, niet goed en niet slecht -deelnemer aan supermarkt-enquête

Opvallend genoeg worden zowel Warehouse Bonaire (20,2% van de respondenten) en BonDiGro (12,5% van de respondenten) ook genoemd als nummer 1 en 2 als de supermarkt waar de slechtste service wordt geboden.

Schoon

Van den Tweel Warehouse Bonaire

Van den Tweel is de onbetwiste winnaar als het gaat om de schoonste supermarkt. Zo’n 85% van de respondenten noemt Van den Tweel als de schoonste supermarkt. Op plaats 2 -met afstand- wordt Warehouse Bonaire genoemd, gevolgd door Zhung Kong op Hato.

Warehouse is te lang bezig met verbouwing -deelnemer aan de supermarkt enquête

Gezellig

Ook hier weer wint Van den Tweel met afstand van alle andere supermarkten. 65% van de respondenten kiest voor Van den Tweel, met -op afstand- Warehouse Bonaire en BonDiGro als nummer 2 en 3.