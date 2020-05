8 Gedeeld

Familiegevoel

Al bij de eerste stap over de drempel van Garage Cordia Bonaire voel je de aangename en positieve sfeer. De medewerkers hebben allemaal een grote glimlach en stralen uit dat ze blij en trots zijn om te werken voor Garage Cordia. Met veel enthousiasme word ik onthaald door Denyse met wie ik een afspraak heb, om mij een rondleiding te geven in Bonaire’s nieuwste autogarage, die dit jaar zijn 1e verjaardag viert. Denyse is al ruim 19 jaar werkzaam voor het bedrijf en vertelt me uitgebreid hoe trots ze allemaal zijn op de Bonairiaanse vestiging van het van oudsher familiebedrijf Cordia op Curaçao.

Cordia Bonaire

Garage Cordia Bonaire is de tweede vestiging van het door Alfred Schnog opgezette familiebedrijf. De eerste vestiging bevindt zich sinds 1945 op Curaçao

De moderne en transparante uitstraling van de nieuwe vestiging op Bonaire vallen meteen op. Als je in de showroom staat, kun je door de vele glazen wanden ook de werkplaats zien. Staand in de showroom zie je ook in één oogopslag de verschillende balies. Diverse medewerkers staan voor je klaar om jou te helpen. Service en klanttevredenheid staan bij Cordia van oudsher zeer hoog in het vaandel en heeft hen gebracht tot waar ze nu zijn. Bij Garage Cordia werken uitsluitend Bonairianen. Zij volgen doorlopend opleidingen en cursussen van Toyota. Ook krijgen zij het gedachtegoed van de familie Schnog met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Je kunt er dus zeker van zijn dat de medewerkers weten waar ze het over hebben en dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Merken

Toyota

Lexus

BYD

Hino

Solite Batteries

Runway Tires

Kenwood

Bij Garage Cordia kun je niet alleen terecht voor een nieuwe personenauto of pick-up. Cordia is ook leverancier van Hino bedrijfswagens en Toyota heftrucks. In de showroom staan ook een aantal Hybride modellen, deze auto’s kunnen energie, die tijdens het rijden en remmen ontstaat, opslaan in een batterij. Deze opgeslagen energie kan vervolgens weer gebruikt worden om te rijden. Dit type motor zorgt dus voor een zuinige auto met een laag verbruik. Een laag verbruik is goed voor je portemonnee en het milieu! Ik zeg een win/win situatie. Wil je alle ins en outs weten van deze techniek en welke modellen leverbaar zijn met een hybride motor? Neem dan contact op met Deborah, zij kan je er alles over vertellen.

Garage Cordia levert tevens originele kwaliteitsonderdelen van de door hen gevoerde merken. Ramiro is een wandelde encyclopedie als het aankomt op onderdelen. Hij helpt je graag de juiste onderdelen te bestellen. Je vraag over een onderdeel snel beantwoord hebben, dat kan door Ramiro te appen! Stuur je bericht naar: +599 701 2039

Ben je op zoek naar een accu of nieuwe banden, dan is er goed nieuws! Ook hiervoor kan je Ramiro inschakelen. De banden en accu’s zijn geschikt voor ieder merk en elk type auto.

Nu weet ik dat niets zo lekker klinkt als een stel nieuwe banden onder je auto, maar hoor je liever je favoriete muziek dan zijn de radio’s van Kenwood een echte aanrader.

Service met een glimlach

De moderne, nette werkplaats is voorzien van de nieuwste technische hoogstandjes om ervoor te zorgen dat de gekwalificeerde monteurs jouw heilige koe in tiptop conditie kunnen houden. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt voor reparatie en/of onderhoud, word je een dag voorafgaand aan de afspraak gebeld. Als je jouw auto hebt gebracht bij Cordia, en je hebt geen vervoer terug naar huis of je werk, zorgt een medewerker dat je netjes weg wordt gebracht. Geen mogelijkheid om de auto op te halen als hij klaar is? Geen nood, een medewerker komt je ophalen om je zo snel mogelijk met jouw auto te herenigen. Service met een hoofdletter dus!

Met veel bewondering kijk ik terug op mijn bezoek aan Garage Cordia en ik kan met recht zeggen dat de geschiedenis en het familiegevoel, die het bedrijf ademt, een blijvende indruk op mij hebben achtergelaten. Kortom zoek je een nieuwe auto of heb je een Toyota en zoek je een no-nonsens, transparant en eerlijk bedrijf om voor jouw auto te zorgen, ga dan eens naar Garage Cordia.

Hoe het allemaal begon

In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verlieten Alfred Schnog, zijn vrouw Erika Schnog en hun zoon Hans Schnog Bonaire en kwamen zij naar Curaçao.

Om voor zijn gezin te zorgen zocht Alfred naar werk. Zijn eerste baan was bij een bouwbedrijf, dit was niet helemaal wat hij wilde en hij verliet het bouwbedrijf. Hij ging auto’s wassen en deed kleine reparaties. Deze ontwikkeling was de springplank naar waar het bedrijf heden ten dage staat.

Door zijn harde werken en zijn uitstekende service, lukte het Alfred om snel een klantenkring op te bouwen. De klantenkring bleef groeien en Alfred greep in juli 1945 zijn kans om een autoservice en reparatiegarage te starten aan de Granaatappelweg (Kaya Kooyman). Hij gaf zijn bedrijf de naam Garage Cordia.

Alfred merkte op dat er een grote vraag was ontstaan naar kleine auto’s op het eiland, destijds werden er uitsluitend grote Amerikaanse auto’s geïmporteerd. In 1946 werd deze nieuwe droom werkelijkheid, de eerste door hemzelf geïmporteerde auto kwam binnen. Alfred’s bedrijf bleef groeien en hij besloot in 1952 te verhuizen naar een andere locatie, waar hij een ruim pand liet bouwen. In het jaar 2019 kwam een lang gekoesterde droom van de familie Schnog uit, welke nog altijd de scepter zwaaien in het bedrijf, een vestiging op het door hen zo geliefde Bonaire.









Contact en openingstijden

Garage Cordia houdt zich aan de COVID regels zoals deze bepaald worden door de overheid. Hygiëne heeft extra aandacht maar ook social distancing wordt toegepast. Het desinfecteren van handen bij je bezoek is mogelijk. Tevens wordt de balie met regelmaat gedesinfecteerd gedurende de dag.

Garage Cordia is geopend van maandag tot en met vrijdag van:

08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur

Op zaterdag is Garage Cordia open van 09.00 tot 13.00 uur (non stop)

Telefoonnummers:

Algemeen: +599 715 1000

Onderdelen: +599 715 1003

Service: +599 715 1001

Verkoop: +599 715 1005

E-mail: info@garagecordia.com

Website: Garagecordia.com

Facebook: Garage Cordia Bonaire