Kralendijk – De directie Toezicht en Handhaving (DTH), KPCN en de Arbeidsinspectie hebben samen een grote arbeidscontrole uitgevoerd. Dinsdag 19 mei hebben zij een grote bouwlocatie in Playa gecontroleerd. DTH, KPCN en Arbeidsinspectie hebben allemaal de wetten gecontroleerd waar zij toezicht op houden.

De operationele leiding ter plekke lag in handen van de politie. De aanleiding voor deze actie waren signalen dat er mogelijk sprake was van illegale arbeid. Er zouden daarnaast mogelijk bedrijven opereren die niet in het bezit zijn van een vestigingsvergunning.

Tijdens de controle heeft de Arbeidsinspectie geen vreemdelingen zonder geldige papieren aangetroffen. Er was dus geen sprake van illegale arbeid. De aangetroffen Curaçaoënaren waren vlak voor de quarantaine maatregelen nog naar Bonaire gekomen. Zij werkten nog binnen de vrije termijn van drie maanden.

DTH heeft de vestigingswet gecontroleerd. Eén bedrijf was niet in het bezit van een vestigingsvergunning. Dit bedrijf is met nadruk gevraagd om direct de werkzaamheden te staken. Zij mag pas weer aan de slag nadat de papieren weer op orde zijn. DTH controleert structureel of bedrijven een vestigingsvergunning hebben. Een bedrijf zonder vestigingsvergunning mag niet actief zijn.

