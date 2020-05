12 Gedeeld

Den Haag – Voor de media in Caribisch Nederland die in problemen komen door de coronacrisis heeft minister Slob 66.000 dollar aan steun beschikbaar gesteld.

Voor de media in de Caribische landen Aruba, Curacao en Sint Maarten kan hij niets betekenen, zo blijkt uit zijn antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Het Steunfonds voor de Media in Europees Nederland wordt uitgevoerd door het SvdJ. Het SvdJ heeft alleen werkingskracht in het Europese deel van Nederland en kan de media in Caribisch Nederland dus niet ondersteunen. Daarom is op basis van signalen van Bonaire en Sint Eustatius, besloten om een bedrag ter beschikking te stellen voor de mediasector op de BES-eilanden.

Er komt een bedrag ter beschikking van $ 66.000. Dat geld is bedoeld om de continuïteit van de lokale informatievoorziening door mediaorganisaties op de BES-eilanden op peil te houden. De afdeling OCW-Caribisch Gebied in de Rijksdienst Caribisch Nederland (hierna: RCN) verzorgt de uitvoering. Ondernemingen kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van het kabinet voor Caribisch Nederland. Zij kunnen dan het beste contact opnemen met de RCN-unit SZW.

De landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn zelf verantwoordelijk voor het ondersteunen van ondernemingen, waaronder bedrijven in de mediasector. Een aantal kranten die ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius correspondenten hebben, zullen hiervoor een bijdrage ontvangen via de RCN.

“Ook in Caribisch Nederland verrichten journalisten belangrijk werk. Ze informeren de inwoners over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en zijn als journalistieke waakhond cruciaal voor het functioneren van de democratie. Ik heb daarom besloten om $ 66.000 beschikbaar te stellen om de continuïteit van de lokale informatievoorziening in Caribisch Nederland op peil te houden. De RCN verzorgt de uitvoering. Tevens is de afdeling OCW-Caribisch Gebied in de RCN bezig met een plan voor de versterking van de journalistieke sector op de drie eilanden in Caribisch Nederland. Hierover zijn de eerste gesprekken reeds gevoerd”, aldus de minister.

