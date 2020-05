71 Gedeeld

Kralendijk – De sinds gisteren vermiste Enoc Poulino Melaan (39) is terecht. De man was gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Een zoekactie door politie, STINAPA en brandweer leverde tot vanmiddag 12 uur niets op. Op diverse locaties rondom Bopec werd uitgebreid gezocht. Vanmorgen werd er ook een drone van het Kadaster ingezet.

Enoc werd sinds woensdag middag vermist. Hij was volgens de politie op leguanen gaan jagen in de mondi rondom Bopec. De familie van de man sloeg alarm toen aan het einde van de middag Enoc niet was teruggekeerd.

Een drone werd ingezet bij de zoektocht

