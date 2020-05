12 Gedeeld

Dat de coronacrisis grote impact heeft op Bonaire mag inmiddels duidelijk zijn. Naast dat het toerisme stil is gevallen, merken ook de makelaars de gevolgen van de crisis. Bezichtigingen moeten voldoen aan eisen als ‘social distancing’, vakantiehuizen worden voor lange termijn verhuur aangeboden en sommige huurders hebben financiële problemen. Wij hebben een aantal makelaars om een reactie gevraagd over wat er gaande is op de huizenmarkt. En wat de verwachtingen zijn voor de toekomst voor de prijzen van (huur-)huizen op Bonaire.

Makelaar Sunbelt, al meer dan 25 jaren actief op de onroerend goed markt op Bonaire, geeft aan dat de coronacrisis een crisis is, zoals ze nog niet eerder hebben meegemaakt. Met name omdat het virus en de daarmee samenhangende crisis onverwacht kwam, zich snel en massaal over de wereld verspeidde.

Caribbean Homes geeft aan dat de uiteindelijke invloed van deze crisis afhankelijk is van een aantal factoren. Bijvoorbeeld: Hoe lang blijft het eiland dicht? Wie of wat worden er precies getroffen? Komen er nieuwe besmettingen op het eiland? Zelfs wanneer het coronavirus morgen helemaal verdwenen zou zijn, zal het waarschijnlijk impact hebben op de onroerend goed sector op Bonaire.

Vraag en aanbod koophuizen op Bonaire

Harbourtown geeft aan dat het aanbod van nieuwe koophuizen tot een minimum is gezakt. Daarentegen geeft Caribbean Homes aan dat ondanks de wereldwijde crisis er wel nieuw aanbod van koophuizen blijft komen. Zij laten weten dat uit het verleden is gebleken dat de onroerend goed markt op Bonaire traag reageert op dergelijke situaties. Caribbean Homes wijst erop dat tijdens de recessie in 2008 de huizenmarkt op het eiland zelfs stabiel bleef.

Caribbean Homes ziet verder dat er nog nog steeds vraag is naar koopwoningen op Bonaire, maar wel minder dan voor de virusuitbraak. Sinds de luchthaven gesloten is, zien zij nog wel beweging in de markt met betrekking tot aan- en verkoop. Zij zetten nu digitale (video) bezichtigingen in. Hieruit zijn al een aantal verkopen voortgekomen en een aantal zullen doorgang vinden na een bezoek in persoon. Caribbean Homes geeft ook aan dat ze signalen krijgen dat veel mensen niet kunnen wachten om weer naar Bonaire te komen.

Bonaire Realty geeft aan dat de vraag in met name het hogere segment nog groot is. Deze doelgroep wordt niet zo erg beïnvloed door de coronacrisis. Met name Nederlanders zien Bonaire als interessant eiland om in te investeren, mede omdat het een bijzondere gemeente van Nederland is. In het middensegment is momenteel minder te doen, potentiële kopers zijn afwachtend. Aanvragen voor brochures en informatie lopen nog wel gewoon door.

Vraag en aanbod huurhuizen op Bonaire

Sunbelt, actief in zowel de korte termijn alsook de lange termijn verhuur, merkt dat door het verbod op vliegverkeer naar Bonaire de vraag naar korte termijn verhuur vrijwel tot nul is gereduceerd. Voor de lange termijnverhuur ziet Sunbelt een kleine verschuiving naar een iets gematigde prijsklasse.

Harbourtown geeft aan dat er nog wel steeds huurhuizen worden aangeboden. De vraag naar deze woningen is volgens hen min of meer op hetzelfde niveau gebleven. Caribbean Homes voegt daaraantoe dat er, door de afwezigheid van toeristen op het eiland, veel huurwoningen en appartementen aangeboden worden voor de langere termijn verhuur.

Bonaire Realty ziet in de verhuurmarkt een stijgende lijn in het aantal middenlange termijn huurders. Dit zijn mensen die een woning voor 3 tot 6 maanden willen huren. In het lagere segment merken zij dat huurders het financieel lastig hebben en niet allemaal aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Met betreffende huurders wordt geprobeerd goede afspraken te maken en een betaling in termijnen afgesproken.

Bezichtigingen in coronatijd

Fysieke bezichtigingen zijn beperkt, geeft Caribbean Homes aan. Voor klanten die op het eiland zijn zorgen ze ervoor dat bezichtigingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Zo wordt er ‘social distancing’ toegepast en de nodige hygiënische maatregelen getroffen. Klanten die niet op Bonaire zijn kunnen alvast via ‘video showing’ de objecten bekijken. Bij interesse kan er daarna via een live verbinding (video call) door het huis gelopen worden.

Remax maakt al langere tijd gebruik van een unieke virtuele 3D tour. Klanten van waar ook ter wereld kunnen hierdoor huizen en appartementen bekijken, zonder zelf fysiek aanwezig te zijn. De 3D tours geven een uitstekend beeld van het eigendom. De tours kunnen op verzoek aangevuld worden met een ‘skype showing’. Remax geeft aan dat zij in het verleden op deze manier al huizen hebben verkocht, dus zonder persoonlijke bezichtiging voorafgaand aan de koop.

Sunbelt maakt korte video’s en doen aan live-stream bezichtigingen om geïnteresseerden die niet op Bonaire kunnen zijn een zo goed mogelijk beeld te geven van de huizen en appartementen. Harbourtown biedt op dit moment bezichtigingen aan met inachtneming van de richtlijnen van ‘social distancing’.

Bonaire Realty merkt dat het aantal bezichtigingen op het moment lager ligt. De meeste kopers komen uit Nederland. Geïnteresseerden worden nu via een WhatsApp videocall door het huis rondgeleid.

Invloed crisis op prijzen onroerend goed

Sunbelt ziet op dit moment geen wijzigingen in prijzen van koophuizen. Op het moment is er minder vraag, maar het aanbod wordt ook niet meer. Zij verwachten dat na de coronacrisis mensen weer graag op vakantie gaan naar Bonaire. Ook zal er onverminderd interesse zijn in het kopen van onroerend goed en wellicht zal de vraag zelfs stijgen. Op Bonaire wordt nog steeds volop gebouwd voor de toekomst dus blijven er nog kansen genoeg.

Harbourtown ziet eveneens dat de prijzen over het algemeen hetzelfde zijn gebleven. Afhankelijk van de duur van deze crisis bestaat de mogelijkheid dat de prijzen negatief beïnvloed worden, geven zij aan.

Hoewel deze crisis in oorsprong beduidend anders is en geheel afhankelijk lijkt van beperkende maatregelen vanuit de overheid, merkt Caribbean Homes dat de markt tot nu toe redelijk stabiel blijft. Caribbean Homes verwacht de komende 6 maanden in ieder geval geen grote prijsdalingen. Wat de uiteindelijke invloed van de crisis op de onroerend goed markt op Bonaire zal zijn hangt van veel factoren af. Op het moment is hier nog weinig over te voorspellen.

Caribbean Homes geeft tenslotte aan dat onroerend goed zich heeft bewezen als één van de meest crisis bestendige investeringen. Zo is de vastgoedsector in Europa tot nu toe vrij rustig en stabiel. Ook de nieuwbouw op Bonaire blijft zich voortzetten.

De leukste nieuwbouwprojecten op Bonaire

Kijk je om je heen op Bonaire, dan zie je dat er op veel plekken gebouwd wordt. Van luxe villa’s tot appartementencomplexen, al dan niet voor vakantieverhuur. Hieronder vind je een opsomming van een aantal nieuwbouwprojecten op het eiland.

Lees ook: