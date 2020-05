215 Gedeeld

Het strand van Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

In de eerste week van juni zal het Outbreak Management Team Cariben zich buigen over de vraag wanneer het weer verantwoord is de Caribische delen van het Koninkrijk te heropenen voor toerisme. Dat kondigt minister Hugo de Jonge (VWS) aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Het OMT Cariben bestaat uit functionarissen van het RIVM, de afdelingen Publieke Gezondheid van de (ei)landen en de lokale ziekenhuizen. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van de maatregelen die het OMT Cariben eerder heeft geadviseerd voor de korte en middellange termijn.

Hieronder het aan de Cariben gewijde hoofdstuk uit de brief van De Jonge:

,,Stand besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen COVID-19

De laatste gegevens van het Caribisch deel van het Koninkrijk laten het volgende besmettingsbeeld zien: Aruba (101), Sint Maarten (77), Curaçao (16), Sint Eustatius (2), Saba (2) en Bonaire (2). Het aantal actieve besmettingen ligt veel lager. In Caribisch Nederland ligt dat nu op 0.

Thans liggen er op Sint Maarten 2 patiënten op de IC, op Aruba 1 en op Curaçao 1. Op Sint Maarten zijn inmiddels 15 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Op Aruba zijn 3 mensen overleden. Op Curaçao is 1 persoon overleden aan de gevolgen van COVID-19. De epidemiologische situatie is stabiel en de eilanden nemen maatregelen om intern af te schalen.

Op 24 april 2020 is er een tweede advies van het OMT Cariben opgeleverd. Er wordt met het RIVM, de afdelingen publieke gezondheid van de eilanden en de ziekenhuizen gewerkt aan de realisatie van de geadviseerde maatregelen voor de korte en middellange termijn.

De situatie wordt momenteel ook aangegrepen om samen met de ziekenhuizen te werken aan verbeterde samenwerking. Het doel is om de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten en de afhankelijkheid van zorg (medische uitzendingen) buiten het Koninkrijk te verkleinen.

Verder worden er nog steeds structureel PBM en testcapaciteit naar de eilanden gestuurd ten behoeve van de COVID-19-aanpak. In de eerste week van juni zal een specifiek OMT Cariben georganiseerd worden om het vraagstuk van weer opengaan voor toeristen in het Caribisch gebied te bespreken.”

Lees ook: