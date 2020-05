7 Gedeeld

Kralendijk – Kleine ondernemers die geen hoge vaste lasten hebben maar wel ondersteuning nodig hebben kunnen nu gebruik maken van de aanpassing die afgelopen vrijdag door SZW bekend werd gemaakt.

Bonaire.nu ging naar aanleiding van de verdere uitbreiding van de regeling in gesprek met Eric Brakke, hoofd van SZW en vroeg voor wie deze aanpassing is. In de oorspronkelijke regeling konden bedrijven die tenminste $4400 aan vaste lasten hadden in aanmerking komen voor een subsidie van datzelfde bedrag.

Al snel bleek dat maar weinig bedrijven dit halen op Bonaire, waardoor een deel van de doelgroep buiten de boot dreigde te vallen. Nu is er sprake van een aangepaste regeling, namelijk voor ondernemers die in elk geval een vast lasten post van $2200 aan kunnen tonen en zo alsnog in aanmerking kunnen komen voor de subsidie.

Samenwerking

Brakke is vooral trots op de samenwerking die tot stand is gekomen met de Kamer Van Koophandel (KVK), de ondernemersvereniging en het Centraal Dialoog. “Onderling overleg resulteerde al snel in duidelijke vaststelling van de behoefte. Hierdoor hebben we ons ook snel sterk kunnen maken in Nederland voor een aangepaste en lokaal toepasbare regeling”.

Uitgangspunt voor Brakke was een gelijke benadering van ondernemers in Caribisch Nederland, met die in Europees Nederland. In zijn achterhoofd had hij al een idee voor een (nog) meer op maat gesneden aaanpassing. “Dit is nu gelukt. Met het nieuwe lagere bedrag verwachten wij nu een grotere groep ondernemers te kunnen ondersteunen”, zegt Brakke tevreden.

Brakke lijkt zelf nog altijd verbaasd hoe snel het lukte om een noodregeling voor ondernemers in Caribisch Nederland op poten te zetten. Hierbij leefde vanaf het begin het besef dat SZW de regeling ook aan moest kunnen. “Het moest simpel en snel uitvoerbaar zijn”, aldus Brakke.

Ook in de nieuwe variant kunnen bedrijven aanspraak maken op de ondersteuning door het formulier in te vullen waar de vaste kosten moeten worden aangetoond. Dit mogen bijv. huur, electriciteit en internetkosten zijn maar geen vorm van loonkosten of inkoop van producten.

Zoektocht voor de werkgevers

Sinds 11 mei kunnen een groep winkeliers en restauranthouders hun deuren weer openen door de versoepelde maatregelen. Maar er is nog geen toerisme. Brakke legt uit dat het daarom een zoektocht is voor de betreffende werkgever. “Deze moet kunnen uitproberen wat werkt, zonder direct gekort te worden in de loonkostensubsidie van het SZW”, legt Brakke uit.

SZW wil deze ondernemers tot 12 juni laten bekijken wat er aan omzet te behalen is en met hoeveel personeel en kosten men te maken heeft. Zo ontstaat er een beter beeld wat nodig is in de volgende 3 maanden.

Verlenging noodregeling

De nieuwe regeling zal naar verwachting volgende week bekend gemaakt worden en wijzigingen in personeel en kosten kunnen dan doorgegeven worden aan SZW. Deze kan dan alles verwerken en invoeren. Brakke voorziet dat juni een moeilijke maand wordt. Mutaties moeten op tijd binnen zijn, zodat er ook tijdig uitbetaald kan worden.

“Je bedrijf volledig openen en toch je personeel onder de regeling laten vallen gaat een brug te ver”, legt Brakke uit. “De noodregeling is er om te helpen, niet om erop te verdienen. Uiteindelijk is het doel om de eilanden door een moeilijke periode heen te helpen zonder blijvende schade”.

Brakke verwacht weinig misbruik van de regeling. “In kleine gemeenschappen zoals deze is er de nodige sociale controle. Dat neemt niet weg dat er (achteraf) ook controle plaats zal vinden, om te zien of de regeling juist is gebruikt”.

Lees ook: