Op de foto ontvangen de docenten en de kinderen de nieuwe instrumenten.

Rincon – Afgelopen week zijn er 10 trompetten, 6 trombones, 6 hoorns, 10 dwarsfluiten, 6 klarinetten, 10 drumpads en 8 kontrabassen; in totaal 56 muziekinstrumenten afgeleverd ten behoeve van het Leerorkest van de kinderen van Kolegio San Luis Bertran in Rincon.

In de maand februari is Stichting Mangazina di Rei gestart met de eerste fase van dit project. De kinderen kregen algemene musikale vorming en zangles. Doordat de scholen dicht waren vanwege de coronamaatregelen zijn ook de lessen van het Leerorkest even stil komen te liggen.

Nu er weer gestart kan worden met de lessen, zijn ook de instrumenten aangekomen en kan er een start gemaakt worden met de tweede fase. De kinderen krijgen een korte introductie van elk instrument waarna zij een keuze kunnen maken welk instrument zij willen leren spelen.

In dit pilot project krijgen de kinderen 12 weken les. Daarna vormen ze met z’n allen een orkest en zullen zij samen met hun docenten presenteren aan het publiek wat ze hebben geleerd. Waarschijnlijk zal deze presentatie gaan plaatsvinden in de maand juli of augustus.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland. Zij geloven dat hoe meer positieve activiteiten er voor kinderen georganiseerd worden, hoe meer kansen er gecreëerd worden waar zij hun talenten kunnen ontdekken en hoe minder snel verveling toeslaat. Lees ook: https://bonaire.nu/2020/03/03/het-eerste-leerorkest-op-bonaire-van-start-gegaan/

Net als sport, maakt muziek kinderen sterker en gelukkiger. Daardoor zijn ze weerbaarder en dat legt een goede basis voor hun toekomst.

