Kralendijk – Op 12 mei bracht Fundashon Mariadal een video uit voor en door het personeel. De stichting heeft de video gemaakt om steun te betuigen aan de zorgmedewerkers en artsen en ze tevens te bedanken voor hun inzet.

De video werd uitgebracht op de dag van de verpleging om de medewerkers te motiveren om zich blijvend in te zetten voor de continuïteit en veiligheid van zorg, nu, tijdens deze crisis en verder in de toekomst.

“Onze zorgmedewerkers en artsen zijn het hart van Mariadal en het is hun betrokkenheid, liefde voor hun werk en patiënten, oog voor kwaliteit en veiligheid die de uitstraling van Fundashon Mariadal bepalen. Dit zorgt voor een “hopelijk positief” effect op de patiënten en klanten. De zorgmedewerkers maken het verschil” aldus Burney el Hage, manager bedrijfsvoering. Hij was zelf de regisseur van het filmpje, de zanger is Carl Solo.

