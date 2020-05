5 Gedeeld

Voor de afdeling huiselijk geweld RefugioTabitha Crisis opvang, is Krusada per direct op zoek naar een:

Groepsbegeleider

Wat ga je doen? Het leveren van professionele zorgdiensten aan de doelgroep van RefugioTabitha.

Verwacht wordt, het bijdragen aan het opstellen en evalueren van begeleidingsplannen, het mede vormgeven aan begeleidingsprogramma’s en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden alszijnde rapporteren, signaleren en praktisch begeleiden. Je kunt trainingen geven en je bent bereid om onregelmatig te werken. Het hebben van een rijbewijs is een pré.

Wie zoeken wij? Je bent een professional die werkt vanuit een christelijk denkwijze en begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je mensen aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat vragen wij van jou?

• Een kloppend hart voor Jezus en de doelgroep van Krusada;

• Een HBO-diploma (SPH/MWD/CMV of soortgelijk) of gelijkwaardig werk- en denkniveau in combinatie met meerdere jaren werkervaring.

• Werkervaring of kennis van de mechanismen rondom huiselijk geweld;

• Je bent stressbestendig en kunt samenwerken in een team;

• Je hebt het vermogen om op professionele wijze om te gaan met “afstand” en “nabijheid” en kunt reflecteren op eigen handelen;

• Je bent in staat om doelgericht te rapporteren en bent computervaardig;

• Je beschikt over professionele creativiteit, doorzetting- en relativeringsvermogen;

• Je beheerst Papiamento en de Nederlandse taal;

• Je hebt een HBO Werk-/denkniveau met affiniteit voor het uitvoeren van onderzoek.

Wij bieden een jaarcontract van 40 uur per week (1FTE) met uitzicht op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

De inschaling van de begeleider is op basis van ervaring en kennis op FWG 30 minimaal $ 1.870,- en maximaal $ 2.437,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband dit bedrag is excl; 20% ploegentoeslag.

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Juracy George op telefoonnummer +599- 7000269.

Jouw motivatiebrief en CV kun je richten aan de zorgcoördinator van RefugioTabitha op j.george@krusada.nl