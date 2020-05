19 Gedeeld

Kralendijk – Selibon NV start binnenkort met het inzamelen van afgewerkte olie van diverse bedrijven, waaronder garages.



Het inzamelen, opslaan en verwijderen van afgewerkte olie is momenteel een belangrijk aandachtspunt op Bonaire. Sinds de verwerking door BOPEC NV is beëindigd, heeft Selibon NV, in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hard gewerkt aan een alternatief voor inzameling, tijdelijke opslag en de verwerking.



Volgens de Eilandsverordening wordt afgewerkte olie wettelijk aangemerkt als afval dat afzonderlijk voor inzameling moet worden aangeboden. Selibon NV haalt de afgewerkte olie op, slaat deze tijdelijk op bij het Lagun Afvalcentrum en transporteert deze naar een milieuverantwoorde verwerker in het buitenland.



Bedrijven moeten zich registreren om in aanmerking te komen. Dit kan via de Facebookpagina van Selibon N.V. Registreer je bedrijf via deze link https://form.jotform.com/201366316066855?fbclid=IwAR3x-rDXv1a8hk57B3LlmWVVKF10c_neqLoPhT97Pld85dJs4uY7h0gTgt0

Voor de eerste inzamelronde worden geen kosten doorberekend aan bedrijven, tenzij er al andere afspraken zijn gemaakt. Binnenkort worden bedrijven ook door Selibon benaderd voor afspraken over structurele inzameling.

