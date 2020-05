42 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Kipsalade à la masala

Dit keer gebruikt Corjan de Surinaamse keuken als inspiratiebron. Hij kiest voor een kipsalade à la masala, een variant van Surinaamse roti. Van oorspong komt het gerecht uit India, maar in het verleden is het door de hindoestanen meegenomen naar Suriname.

Masala kruidenmix bestaat over het algemeen uit een mix van koriander, kurkuma, komijn, mosterdzaad, nigella-zaad, fenegriek en peper. Er bestaan verschillende varianten masala kruidenmixen, soms worden ook kruiden als kaneel, kardemom, laurierblad en kruidnagel toegevoegd. Deze kruiden worden geroosterd en vervolgens vermalen, waardoor de unieke aroma van de masala kruidenmix goed tot zijn recht komt.

Voor dit gerecht kiest Corjan ervoor om de kippendijen te stoven. En stoofgerechten zijn natuurlijk het lekkerst wanneer ze een nacht hebben gestaan. Dus neem de tijd voor dit gerecht.

Deeg enveloppen of smart pockets

Ingrediënten

300 gram kippendijen

200 gram aardappelen

150 gram kousenband (of sperziebonen)

8 bladeren sla

1/2 witte ui

1/2 rode ui

4 bosuitjes

4 tenen knoflook

1 theelepel komijnpoeder

1/2 theelepel masala kruidenmix

1/2 liter kippenbouillon

4 eieren

4 deeg enveloppen (smart pockets, bijvoorbeeld van Toufayan)

4 plakken kaas

mayonaise

broodrooster

Recept

Snipper de knoflook en de witte ui. Doe een beetje olie in de pan en fruit de knoflook en ui aan. Voeg de masala kruidenmix en komijnpoeder toe, bak dit even mee, zodat alle smaken vrijkomen. Giet de kippenbouillon erbij en breng het geheel aan de kook. Voeg nu de kippendijen toe. Laat de kip onder het kookpunt garen in ongeveer 2 uur.

Kook de aardappelen in hun schil in water met wat zout tot ze gaar zijn. Laat ze daarna afkoelen.

Laat de kip, als deze klaar is, afkoelen in het kookvocht, zodat het vocht in het vlees trekt. Laat het geheel het liefst een nacht staan, zoals dat voor alle stoofgerechten geldt.

Snijd de kousenband (of sperziebonen) in stukjes van 2 cm. Kook het totdat het gaar is.

Haal de schil van de aardappelen af en snijd ze in blokjes van ongeveer 1 x 1 x 1 cm. Snipper de rode ui in wat grovere stukjes. Snijd ook de bosuitjes in grove stukken.

Pluk het gare kippenvlees van de botten in stukken van circa 2 cm. Meng de kippenstukjes met de aardappelblokjes, ui, bosuitjes en de kousenband (of sperziebonen).

Maak de salade smeuïg met mayonaise en eventueel wat stoofvocht van de kip. Breng op smaak met peper (en eventueel zout).

Bak de eieren in de koekenpan (eventueel in een bakring). Verwarm de deeg enveloppen even in het broodrooster. Vul vervolgens de deeg enveloppen met de sla en de masala salade. Leg er een plak kaas en het gebakken ei bovenop. Serveer er eventueel nog wat ‘pica’ bij.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

Lees ook: