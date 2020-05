2 Gedeeld

Kralendijk – Werkgevers die gebruik maken van de noodregeling van SZW voor ondersteuning in hun loonkosten hoeven geen wijzigingen meer door te geven voor de resterende looptijd van de regeling. Op deze manieren krijgen zij meer ruimte om te bekijken of en op welke manier zij hun bedrijfsactiviteiten weer kunnen uitbreiden.

Wijzigingsformulieren die al ingeleverd zijn, zullen niet worden doorgevoerd, tenzij ze in het voordeel van de aanvrager zijn.

De versoepeling van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van corona geven bedrijven meer mogelijkheden. Maar, door social distancing en de voorlopige afwezigheid van toeristen, ziet de markt er anders uit. De RCN-unit SZW wil werkgevers tot en met 12 juni ruimte geven, terwijl de hoogte van de steun onveranderd blijft. Het is aan de werkgevers om samen met hun werknemers afspraken te maken over het opnieuw inzetten van personeel.

Op dit moment vindt er overleg plaats met het Ministerie van SZW over verlenging van de noodregeling. Of de regeling onder precies dezelfde voorwaarden wordt voortgezet, is nog onderwerp van gesprek. Zodra de nieuwe regeling is vastgesteld zal de unit SZW hierover communiceren.

Zelfstandig ondernemers die gebruik maken van de noodregeling van SZW en van wie het inkomen verandert in de periode tot en met 12 juni 2020 moeten wel wijzigingen doorgeven, zodat de inkomensaanvulling naar de nieuwe situatie kan worden aangepast. Werknemers die vanwege corona hun baan verloren hebben en op eigen naam gebruik maken van de regeling, moeten ook een wijzigingsformulier invullen op het moment dat zij weer werk hebben.

Meer informatie over de noodregeling is beschikbaar op www.rijksdienstcn.com/covid-19. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com.

Lees ook: