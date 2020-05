66 Gedeeld

Door Echo, Luise Maria van Lieshout

Kralendijk – Soms staat opeens overal de Kibrahacha in bloei, vooral als het weer eens goed heeft geregend na een droge periode. Met grote, stralend gele bloemen verspreidt hij zijn betoverende licht over het eiland. Dit duurt echter altijd maar een paar dagen. Als de Kibrahacha bloeit, zo zeggen de Bonairianen, brengt dat geluk.



De Kibrahacha is een inheemse boom: hij komt van nature op Bonaire voor. Plant je een inheemse boom in je tuin, dan help je mee aan een gezond ecosysteem en een gezonde biodiversiteit op het eiland. De Kibrahacha wordt doorgaans tien meter hoog. Hij houdt van de zon en groeit zowel op kalkgrond als diabaas. Geef hem het eerste jaar minimaal eens per week water, daarna kan hij zonder. Niet schrikken als hij aan het begin van het droge seizoen zijn bladeren verliest: dat hoort zo.

Het hout van de Kibrahacha is supersterk. Vandaar de naam: Kibra (breek) hacha (bijl).

Al voor $10,- kun je een Kibrahacha adopteren bij Echo in Rincon. Je krijgt er de plantinstructies bij. Echo is alleen op zaterdagochtend van 9-11 uur open. Boek voor gedetailleerde info een consult via info@echobonaire.org. Je geld doet dubbel zijn werk: elke cent gaat rechtstreeks naar de herbebossingsprojecten van Echo.

Echo ligt bij Dos Pos: een paar kilometer voorbij Posada Para Mira aan de linkerkant.

Kijk voor andere adoptiemogelijkheden op www.mybonairetree.org. Echo zoekt vrijwilligers voor diverse lange-termijn-werkzaamheden zoals outreach, lora’s tellen, plantjes water geven en meer. Like de Facebook-pagina om op de hoogte te blijven: Facebook.com/echobonaire.org

Lees ook: