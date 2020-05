10 Gedeeld

Dr. Chris de Vogel tijdens de persconferentie vanmiddag. Foto: ABC Online media

Kralendijk- Hoewel er geen actieve of zelfs maar verdachte gevallen zijn van Covid-19 op het eiland en maatregelen versoepeld kunnen worden, is het wel zaak om waakzaam te blijven.

Dat zegt de coordinator van de Witte (medische) Kolom Chris de Vogel. Volgens de Vogel is het van belang dat de maatschappij vooral mensen die vatbaar zijn voor het virus, zo goed mogelijk beschermen. Dat kan onder meer door ons te houden aan voorzorgs- en hygiënemaatregelen.

Quarantaine

De Vogel riep inwoners ook op om tolerant te zijn tegenover terugkeerders naar het eiland die in verplichte quarantaine zijn geplaatst. De Vogel herinnerde er aan dat het niet gaat om mensen die ziek zijn. “Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Het gaat ook om een enorme opoffering van betrokkenen. Maar na de periode van quarantaine moeten we samen verder”. De vogel riep mensen dan ook op niet voor politie-agent te spelen tegenover bijvoorbeeld terugkeerders die in hun eigen huis de quarantaine uit mogen zitten.

Virus zal weer terugkeren

De Vogel wees er ook op dat het een kwestie van tijd zal zijn, voordat het virus weer terug zal keren op het eiland. “Dit is een gegeven”, aldus De Vogel. De zorgcoördinator wees er ook op het van belang blijft om de normale voorzorgsmaatregelen te regelen. “Wij blijven anderhalve meter afstand houden, we niesen in onze elleboog en we wassen onze handen”, aldus De Vogel.

Lees ook: