De foto die de bemanning afgelopen zondag uitstuurde voor moederdag | Foto Twitter

Kralendijk – De bemanning van de Zr. Ms. Zeeland mag deze week 3 dagen van boord op Bonaire maar moeten zich wel aan de geldende regels houden. Dit heeft het EBT besloten.

De bemanning van de MS Zeeland heeft een aanvraag ingediend om hun verlof door te brengen op Bonaire. De 70 bemanningsleden brengen al geruime tijd op zee door en willen graag het verlof bestaande uit drie vrije dagen doorbrengen op Bonaire. Dit verzoek wordt vaker gedaan en normaal gesproken altijd ingewilligd, maar door de corona beperkende maatregelen diende ditmaal het verzoek door het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) te worden beoordeeld.

In overleg met het EBT, Publieke Gezondheid en de commandant van Ms. Zeeland is de situatie van de militairen beoordeeld en zijn alle voorwaarden gewogen en besproken. Er is besloten dat de bemanningsleden van boord mogen om van hun verlof van 16 tot 19 mei op Bonaire te genieten.

Het verlof is echter alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen zij niet in grote getalen – meer dan 10 personen – bij elkaar komen. Hierdoor blijft het voor de lokale bevolking mogelijk om bijvoorbeeld de horeca te bezoeken, zonder dat de afspraak van maximaal 50 personen samen wordt overschreden en is onder meer het overleggen van een gezondheidsverklaring vereist. Door de omstandigheden waarin de militairen op zee verkeren is quarantaine op het eiland niet nodig.

Het verzoek van het verlof valt samen met de beleidsvisie van het EBT om gefaseerd te versoepelen. Bonaire bevindt zich nu in de fase waarin er voorzichtig en stap voor stap over wordt gegaan naar versoepeling van de noodmaatregelen. Het toestaan van het verlof van de militairen van de Ms. Zeeland is één van deze stappen.

