Door Olav Geijs, Caribbean Weather Center

De eerste cycloon van het seizoen ontwikkelt zich waarschijnlijk dit weekend boven de Atlantische Oceaan. Het Atlantische orkaanseizoen begint officieel pas op 1 juni. Maar het is bekend dat tropische cycloon activiteit altijd mogelijk is boven het Atlantische bekken wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Daarom is het mogelijk om activiteit vóór 1 juni te zien.

Bovenstaande lijkt dit weekend te gebeuren, aangezien de overblijfselen van een front zich tussen Florida en de Bahama’s zou kunnen verplaatsen en zich zou kunnen ontwikkelen tot de eerste subtropische of tropische storm van het seizoen. De storm zal de naam Arthur krijgen.

Dit weersysteem zal leiden tot zware regenbuien en windstoten over de Bahama’s en mogelijk, afhankelijk van de positie, over delen van het zuidelijke deel van Florida. De storm vormt geen bedreiging voor de ABC-eilanden en het Caribisch gebied.

Het is niet ongebruikelijk om de tropische cycloon activiteit voor 1 juni waar te nemen. De afgelopen 5 jaren hebben zich ook al stormen ontwikkeld in mei of eerder. Wanneer deze storm een officiële naam krijgt, zou het het zesde jaar op rij zijn dat er een benoemde storm over het Atlantische bekken trekt, voordat het seizoen officieel begint.

