4 Gedeeld

Kralendijk – Het terughalen van inwoners van Bonaire die nog wachten in het buitenland gaat versneld gebeuren. Dit zegt Christopher Frans als coordinator van het repatrieringsteam.

Er staan verschillende vluchten gepland zoals een vlucht in de week van 25 mei uit de Dominicaanse republiek en een wekelijkse vlucht met KLM uit Amsterdam naar Curacao.

Het repatrieren is nu ongeveer een maand bezig. Aan de hand van de ervaringen kan nu gestart worden met versneld mensen naar Bonaire halen. De grootste uitdaging ligt in de afspraken die gemaakt kunnen worden met de verschillende luchtvaartmaatschappijen en samenwerkingen met Curacao en Aruba.

Inmiddels worden maximaal 60 units gebruikt voor quarantaine en zijn er op dit moment 110 mensen in ondergebracht. Woensdagavond zijn 30 mensen aangekomen met de KLM via Curacao en met een charter naar Bonaire gevlogen. Dit was wederom een combinatie van repatrianten en zorgpersoneel.

Communicatie moet beter

Inmiddels is gebleken dat de communicatie niet goed verloopt en hiervoor heeft het OLB haar excuses aangeboden. Sinds maandag is er een speciaal team voor de repatrianten samengesteld met mensen die specifiek vragen kunnen beantwoorden over de terugkeer. De achterstand in email moet nog wel weggewerkt worden en hiervoor wordt om geduld gevraagd maar dit gaat de komende dagen gebeuren. Ook zal een lijst bekendgemaakt worden zodat men weet wanneer de te verwachten vertrekdatum is. Veelgestelde vragen worden in een wekelijkse email samengevoegd en beantwoord. Dit team is te bereiken via het email repat@bonairegov.com

De kosten van de terugkeer is de verantwoordelijkheid van de repatrianten zelf, de quarantainekosten worden vergoed door het OLB.

Mensen die terugkeren naar Bonaire uit Curacao, Saba en Sint Eustatius hebben de keuze om thuis in quarantaine te gaan. Hierbij gelden wel enkele regels.

Voor wat betreft de volgorde die wordt aangehouden voor terugkeer wordt er gekeken naar de orginele retourdatum op het bestaande ticket. Mensen die dus het langst wachten gaan het eerst terug.

Lees ook: