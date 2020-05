Het eerste nest van 2020

Kralendijk – Vrijdag 1 mei heeft het team van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) het eerste zeeschildpaddennest van 2020 ontdekt tijdens een strandpatrouille op Klein Bonaire.

Dit nest was circa twee nachten daarvoor gelegd door een karetschildpad. “Wanneer een nest net gelegd is, zijn de eieren bijna doorzichtig. Al snel beginnen de eieren te calcificeren en na enkele dagen worden ze wit. Lettend op de mate van calcificatie van de eieren, schatten we dat dit eerste nest net na Koningsdag is gelegd”, zei Gielmon ‘Funchi’ Egbreghts (STCB’s Field Specialist).

STCB verwacht dat de eerste nestactiviteiten op Te Amo, Donkey Beach en in het zuiden van Bonaire snel zullen volgen.

Tot nu toe zijn 32 van de circa 100 nesten die dit seizoen gelegd zullen worden, geadopteerd via het STCB’s Adopt-A-Nest programma. STCB is ontzettend dankbaar voor de continue steun van haar donoren, vooral in deze tijden. “Dankzij de vrijgevigheid kunnen wij de neststranden van Bonaire blijven patrouilleren, nieuwe staff en vrijwilligers trainen, data met betrekking tot de nestpopulatie verzamelen en onderzoeken hoe we het uitkomstsucces van de nesten gelegd door (ernstig) bedreigde zeeschildpadden kunnen vergroten.”, aldus ,STCB’s Manager Kaj Schut.

