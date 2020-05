2 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen weekend vonden er diverse aanrijdingen plaats in de avonduren. Op vrijdag 8 mei omstreeks 19.30 uur vond een aanrijding plaats op de Kaminda Lagun. Een auto die een bocht maakte op een parkeerplaats langs de weg zag de auto die rechtdoor reed op de Kaminda Lagun over het hoofd waardoor er een botsing ontstond. De bestuurder van de auto die op de weg reed, had last van een bloedneus en klaagde over hoofdpijn. Hij werd ter plekke door het ambulance personeel verzorgd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op dezelfde avond, omstreeks 23.30 uur, vond een aanrijding plaats op de Kaminda Jato Bako. Een auto kwam vanuit de Kaya Macario Cai St. Jago aanrijden om de Kaminda Jato Bako op te rijden. De bestuurder van de auto reed recht door de afrastering van een woning tot bij de ingang van de woning. De bestuurder oogde stabiel maar is toch naar het ziekenhuis gebracht voor medische observatie.

Op zondag 10 mei, vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Caribe. De auto reed op de Kaya Caribe en wilde links afslaan naar de Kaya Arapaho. De bestuurder van de auto had de snelheid van de tegemoetkomende scooter verkeerd ingeschat waardoor er een botsing ontstond. De bestuurder van de scooter had een gebroken linkerenkel en een hoofdwond ondanks dat hij een helm droeg. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

