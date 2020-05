6 Gedeeld

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 augustus 2020 op zoek naar een Directeur voor Liseo Boneriano!

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire. SGB is onderverdeeld in 4 units (VMBO. MBO, LISEO en de SLP) met aan de leiding een unitdirecteur (UD) die wordt bijgestaan door één of meerdere teamleiders en ondersteund door de stafafdelingen Financiën, HRM, ICT en de Facilitaire Dienst.

Liseo Boneriano bestaat uit MAVO, HAVO en het VWO. Samen met zo’n 45 enthousiaste en betrokken collega’s bedienen we ongeveer 530 leerlingen om ze voor te bereiden op een vervolgopleiding of op (arbeids)deelname in de maatschappij. Voor hen zijn wij op zoek naar een directeur met visie en een warm hart voor onze leerlingen, medewerkers en ons onderwijs. Iemand die er samen voor wil gaan!

Wie zoeken wij?

Liseo Boneriano is op zoek naar een Directeur die duidelijkheid combineert met passie en vanuit visie de juiste verbindingen weet te leggen en de organisatie vorm geeft. Een voor leerlingen, ouders en collega’s toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt, consequent en daadkrachtig leidinggeeft en door goed te luisteren samen met medewerkers het beleid koersvast uitwerkt om zo onderwijs vorm te geven dat de leerlingen bindt, boeit en perspectief biedt.

Wat ga je doen?

Gezamenlijk met de input van het team, vertaal je de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de unit, gebruikmakend van inspectieresultaten en rapporten;

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de brede zorg op de unit en de leerlingenzorg in het algemeen;

Je stelt met behulp van ons hoofd financiën een passende begroting op voor de unit;

Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de unit;

Je levert als lid van het centrale managementteam een adviserende bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de SGB;

Je adviseert de algemeen directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid op de unit en over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;

Je bespreekt de normjaartaak open, transparant en duidelijk met de medewerkers;

Je communiceert op een plezierige manier en werkt nauw samen met de collega’s van de unit, met de eigen leidinggevenden en andere afdelingen en bureaus binnen de school;

Je betrekt en informeert leerlingen, medewerkers en ouders.

Wat vragen wij van je?

Je hebt bij voorkeur ervaring als docent aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in het onderwijs;

Je hebt passie voor het onderwijs en de leerlingen;

Je bent een mensgerichte en verbindende leidinggevende met oog voor de mens;

Jouw theoretische en praktische kennis kan je koppelen aan de specifieke leerbehoefte van leerlingen op Bonaire, zoals bijvoorbeeld taalproblematiek en leerachterstanden;

Jouw kennis, ervaring en ideeën kan je op een prettige wijze overbrengen aan het team;

Je bent op de hoogte van de nieuwste en belangrijkste onderwijskundige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de 21st century skills;

In voorkomende gevallen ben je in staat om snelle beslissingen te nemen en kun je knopen doorhakken;

Bijvoorkeur beheers je Papiamentu of ben je bereid dit te leren.

Wat bieden wij?

Je geeft leiding aan een betrokken team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen en kansen op leiderschapsgebied en onderwijsontwikkeling. We bieden een salaris dat past bij de functie, taken en werkervaring en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijke aanstelling. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezelt van een curriculum vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk zondag 24 mei 2020. Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in jouw internet adresbalk) word je doorverwezen naar onze sollicitanten self service met verdere instructies om te solliciteren. https://werkenbij.sgbonaire.info

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.



Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met drs. F. van Efferink, Algemeen Directeur van de SGB Tel +599-7157770 of: Frans.van.Efferink@sgbonaire.com

Let wel: de sollicitatiebrieven, CV’s en kopieën van diploma’s dien je echt bij de bovenstaande link in te dienen (en niet aan de directeur te richten).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. We gaan niet in op consultancy voorstellen!

