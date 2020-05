30 Gedeeld

Kralendijk – Vanmiddag, dinsdag 12 mei, is een man van 25 jaar overleden nadat hij in de problemen was gekomen tijdens het zwemmen in Sorobon. Dit meldt KPCN.

De man kreeg teveel water binnen en is naar de kust gebracht waar meteen is begonnen met reanimeren. Het ambulance personeel die ter plekke kwam nam het over en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische assistentie.

Iets later werd bekend gemaakt dat het slachtoffer kwam te overlijden. Het betreft de man met initialen L.R.T., geboren op Bonaire op 17 januari 1995.

