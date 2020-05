13 Gedeeld

De regeling werd vijf weken geleden ingevoerd met een budget van ruim 14 miljoen dollar. In totaal zijn op de drie eilanden 3831 aanvragen ingediend. Daarvan is 96 procent goedgekeurd.

Sinds 23 april is het ook mogelijk voor ondernemers die tussen 13 maart en 12 juni minstens 4400 dollar omzetverlies leiden om een tegemoetkoming van 4400 dollar aan te vragen voor vaste lasten.

Hiervoor is een budget van 10 miljoen dollar beschikbaar. Er zijn inmiddels 495 aanvragen ingediend, waarvan er 345 zijn uitbetaald. Maar op de eilanden zijn veel kleinere ondernemingen die qua omzet buiten de boot vallen voor deze regeling.

Feit is wel dat de hoogte van het bedrag een zegen en een vloek tegelijk is. Ondernemers die voldoen krijgen hetzelfde bedrag als ondernemers in Nederland. Tegelijkertijd weten we dat er op de eilanden juist heel veel kleinere ondernemingen zijn, die de drempel niet halen. Zij vallen buiten de boot.

Er wordt nu bekeken of hier alsnog een oplossing voor kan komen, bijvoorbeeld een tweede optie met een lager drempelbedrag en dus ook een lagere uitkering. Dat zijn beslissingen die op het hoogste niveau genomen moeten worden, dus door de staatsecretaris en de minister van EZK.

