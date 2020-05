5 Gedeeld

In Venezuela zijn al 34 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging president Nicolás Maduro te ontvoeren en naar een ander land over te brengen.

Een week geleden zijn volgens de Venezolaanse autoriteiten al mensen aangehouden, onder wie twee huurlingen uit de VS, die op de kust waren geland. Zij zouden in opdracht van Guaidó en de VS de president hebben willen ontvoeren.

Washington heeft elke betrokkenheid bij deze gebeurtenissen tegengesproken.

Lees ook: